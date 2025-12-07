Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 180 870 осіб (+1 080 за добу), 11 401 танк, 34 907 артсистем, 23 688 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 180 870 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 7.12.25 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 180 870 (+1 080) осіб
- танків - 11 401 (+3) од.
- бойових броньованих машин - 23 688 (+0) од.
- артилерійських систем - 34 907 (+33) од.
- РСЗВ - 1 562 (+2) од.
- засоби ППО - 1 253 (+0) од.
- літаків - 431 (+0) од.
- гелікоптерів - 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 87 927 (+540) од.
- крилаті ракети - 4 054 (+30) од.
- кораблі / катери - 28 (+0) од.
- підводні човни - 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 69 135 (+98) од.
- спеціальна техніка - 4 015 (+0) од.
"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.
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