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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 180 870 осіб (+1 080 за добу), 11 401 танк, 34 907 артсистем, 23 688 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

російський танк горить

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 180 870 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 7.12.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 180 870 (+1 080) осіб
  • танків - 11 401 (+3) од.
  • бойових броньованих машин - 23 688 (+0) од.
  • артилерійських систем - 34 907 (+33) од.
  • РСЗВ - 1 562 (+2) од.
  • засоби ППО - 1 253 (+0) од.
  • літаків - 431 (+0) од.
  • гелікоптерів - 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 87 927 (+540) од.
  • крилаті ракети - 4 054 (+30) од.
  • кораблі / катери - 28 (+0) од.
  • підводні човни - 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 69 135 (+98) од.
  • спеціальна техніка - 4 015 (+0) од.

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ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

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Автор: 

армія рф (21321) Генштаб ЗС (8518) ліквідація (4800) війна в Україні (8558)
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