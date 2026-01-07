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Новини Фото Підпільна школа УПЦ МП у Києві
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Розпочато розслідування за фактами, оприлюдненими ЗМІ, щодо підпільної школи на території монастиря в Києві, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури слідчі Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України щодо підпільної школи на території монастиря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Що відомо?

Як зазначається, підставою для початку кримінального провадження стали факти, оприлюднені у журналістському розслідуванні щодо діяльності на території одного з монастирів Голосіївського району міста Києва підпільного навчального закладу. За оприлюдненою інформацією, у цій школі дітей навчали за радянськими підручниками та залучали до виконання радянських пісень.

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школа на території монастиря

Дії правоохоронців

"У межах досудового розслідування правоохоронці встановлюють обставини створення та функціонування зазначеного навчального закладу, перевіряють, чи відвідували діти державні заклади освіти, у яких вони мали навчатися офіційно, а також з’ясовують джерела фінансування діяльності підпільної школи", - йдеться у повідомленні.

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Досудове розслідування триває. Усім встановленим фактам буде надано правову оцінку відповідно до вимог кримінального законодавства.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що підпільна школа при УПЦ МП у Києві навчає дітей основ "русского мира".
  • Згодом у Службі безпеки України заявили "Суспільному", що досліджують "можливу протиправну діяльність" "у рамках кримінального провадження". Триває досудове розслідування.
  • Також, викладені у розслідуванні факти перевірятиме Державна служба якості освіти. Там зазначили, що спільно із правоохоронцями вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів для притягнення винних до відповідальності.

Автор: 

Київ (21155) УПЦ МП (1230) школа (2323) Офіс Генпрокурора (3990)
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Топ коментарі
+32
Для чого СБУ , якщо все протизаконне виявляють журналісти? Цей МП як був по всій Україні, так і є, як сидів в Лаврі, так і сидить.
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07.01.2026 09:31 Відповісти
+24
Ви уявіть собі навпаки ! В мАсквЄ українська школа ! Ви думаєте хтось би вів слідство ? Спалили би школу , батьків з дітьми місцеві би ногами забили !
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07.01.2026 09:29 Відповісти
+13
"учителів" на примусову працю - крутити динамо машину - бо цука уряд змінив пріоритетність і електротранспорт без струму. Крутити або доки копита не відпадуть - або до переможного кінця війни.
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07.01.2026 09:28 Відповісти

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