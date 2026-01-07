Розпочато розслідування за фактами, оприлюдненими ЗМІ, щодо підпільної школи на території монастиря в Києві, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури слідчі Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України щодо підпільної школи на території монастиря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Що відомо?

Як зазначається, підставою для початку кримінального провадження стали факти, оприлюднені у журналістському розслідуванні щодо діяльності на території одного з монастирів Голосіївського району міста Києва підпільного навчального закладу. За оприлюдненою інформацією, у цій школі дітей навчали за радянськими підручниками та залучали до виконання радянських пісень.

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Дії правоохоронців

"У межах досудового розслідування правоохоронці встановлюють обставини створення та функціонування зазначеного навчального закладу, перевіряють, чи відвідували діти державні заклади освіти, у яких вони мали навчатися офіційно, а також з’ясовують джерела фінансування діяльності підпільної школи", - йдеться у повідомленні.

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Досудове розслідування триває. Усім встановленим фактам буде надано правову оцінку відповідно до вимог кримінального законодавства.

Що передувало?