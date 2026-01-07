Розпочато розслідування за фактами, оприлюдненими ЗМІ, щодо підпільної школи на території монастиря в Києві, - Офіс генпрокурора. ФОТО
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури слідчі Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України щодо підпільної школи на території монастиря.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Що відомо?
Як зазначається, підставою для початку кримінального провадження стали факти, оприлюднені у журналістському розслідуванні щодо діяльності на території одного з монастирів Голосіївського району міста Києва підпільного навчального закладу. За оприлюдненою інформацією, у цій школі дітей навчали за радянськими підручниками та залучали до виконання радянських пісень.
Дії правоохоронців
"У межах досудового розслідування правоохоронці встановлюють обставини створення та функціонування зазначеного навчального закладу, перевіряють, чи відвідували діти державні заклади освіти, у яких вони мали навчатися офіційно, а також з’ясовують джерела фінансування діяльності підпільної школи", - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування триває. Усім встановленим фактам буде надано правову оцінку відповідно до вимог кримінального законодавства.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що підпільна школа при УПЦ МП у Києві навчає дітей основ "русского мира".
- Згодом у Службі безпеки України заявили "Суспільному", що досліджують "можливу протиправну діяльність" "у рамках кримінального провадження". Триває досудове розслідування.
- Також, викладені у розслідуванні факти перевірятиме Державна служба якості освіти. Там зазначили, що спільно із правоохоронцями вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів для притягнення винних до відповідальності.
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