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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
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Дрони атакували Воронеж, прогриміли вибухи. ВІДЕО+ФОТО

Ввечері суботи, 10 січня, безпілотники атакували російський Воронеж. Пролунала серія вибухів.

Про це пишуть російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі атаки

За інформацією телеграм-каналів, над Воронежем пролунало щонайменше 20 гучних вибухів, які чули мешканці різних районів міста.

атака дронів на Воронеж

атака дронів на Воронеж

атака дронів на Воронеж

Над містом також фіксувалися яскраві спалахи та дим.

У мережі з'явилася низка відео атаки дронів на Воронеж.

Увага! Відео містять ненормативну лексику

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Автор: 

росія (70942) атака (1880) дрони (8770) Воронеж (20)
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Топ коментарі
+16
Яка там БЧ у наших бпла? Пряме влучання і лише пошкоджений балкон...
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10.01.2026 23:36 Відповісти
+16
На жаль, гра в одні ворота: росіяни безбожно ******** балістикою, крилатими ракетами і шахедами Київ.

А ми у відповідь - вибиваємо шибки в провінційному місті
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11.01.2026 00:22 Відповісти
+15
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10.01.2026 23:34 Відповісти

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