Поставив ЗСУ браковані балістичні окуляри на 60 млн грн: СБУ затримала гендиректора компанії. ФОТОрепортаж
Викрито гендиректора запорізької компанії, який поставив ЗСУ оптову партію бракованого спорядження на 60 млн гривень.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Йдеться про 43 тис. захисних балістичних окулярів та окулярів-масок для потреб сухопутних підрозділів українських військ.
Експертиза підтвердила непридатність відповідної амуніції для використання у навчальних та бойових умовах.
"За матеріалами справи, фігурант здійснив поставку на підставі двох договорів, які у квітні 2024 року уклав з держпідприємством Міноборони.
Однак, замість якісної продукції, передбаченої умовами підписаних угод, підрядник відвантажив замовникам повністю браковане спорядження, яке не відповідає вимогам безпеки.
При цьому організатор оборудки отримав всю суму бюджетних коштів, передбачених за амуніцію", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуків за місцем роботи фігуранта виявили документи із доказами злочинної схеми та частину грошей, одержаних від її реалізації.
Йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).
Всю партію бракованої продукції вилучено з логістичних складів Сил оборони та офісів підрядників.
Розслідування триває. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією.
Почему спрашиваю, потому шо мой малой покупал очки самостоятельно и не только очки, а и броник, ботинки 2 пары, сменную форму, каску и перчатки сам!!!