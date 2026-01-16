Поставив ЗСУ браковані балістичні окуляри на 60 млн грн: СБУ затримала гендиректора компанії. ФОТОрепортаж

Викрито гендиректора запорізької компанії, який поставив ЗСУ оптову партію бракованого спорядження на 60 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Йдеться про 43 тис. захисних балістичних окулярів та окулярів-масок для потреб сухопутних підрозділів українських військ.

Експертиза підтвердила непридатність відповідної амуніції для використання у навчальних та бойових умовах.

Читайте: В розтраті 4 млн грн на ремонті диттабору підозрюються чинні та експосадовці Львівської міської ради. ФОТО

"За матеріалами справи, фігурант здійснив поставку на підставі двох договорів, які у квітні 2024 року уклав з держпідприємством Міноборони.

Однак, замість якісної продукції, передбаченої умовами підписаних угод, підрядник відвантажив замовникам повністю браковане спорядження, яке не відповідає вимогам безпеки.

При цьому організатор оборудки отримав всю суму бюджетних коштів, передбачених за амуніцію", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків за місцем роботи фігуранта виявили документи із доказами злочинної схеми та частину грошей, одержаних від її реалізації.

Дивіться також: Удари РФ по енергетиці України кваліфікуються як злочини проти людяності, - СБУ. ВIДЕО

Йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).

Всю партію бракованої продукції вилучено з логістичних складів Сил оборони та офісів підрядників.

Розслідування триває. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією.

Також читайте: $300 тис. виявила СБУ в голови ВЛК на Дніпропетровщині: видавала фіктивні меддовідки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ми коли-небудь прочитаємо, що компанія "ХХХ" поставила ЗСУ продукцію вищої якості за обгрунтованими цінами, сплатила всі податки !?
16.01.2026 16:19 Відповісти
16.01.2026 16:19 Відповісти
Порошенко поставляє, але для зелених гнид це неприйнятно.
показати весь коментар
16.01.2026 16:35 Відповісти
Бо Порошенко краде!
Правда, в бюджет України ...
показати весь коментар
16.01.2026 17:02 Відповісти
гопники та кидали..
не вимерли..
показати весь коментар
16.01.2026 16:22 Відповісти
Так це в усьому так, від обмундирування яке перетворюється на ганчір'я через місяць, до дикого некомплекту ( від недоданого комплекту термобілизни , до недоданого спального мішка, наче і дрібничка в масштабах країни але сотні мільйонів зекономлених гривень в кишені у кого треба)
показати весь коментар
16.01.2026 16:26 Відповісти
А солдат за що розписався ?
показати весь коментар
16.01.2026 19:12 Відповісти
мабуть з аліка купив по 10 баксів типа "балістичні" і перепродав в 4-5 раз дорожче
показати весь коментар
16.01.2026 16:27 Відповісти
Не диверсія? а що тоді диверсія?
показати весь коментар
16.01.2026 16:28 Відповісти
Не диверсія. Омріяний деякими ЛОМами дикий капіталізм. І надалі - ні перевіркам бізнесу! Держава руки геть від підприємців!
показати весь коментар
16.01.2026 16:37 Відповісти
Поставив ЗСУ браковані ... --- розстріл
показати весь коментар
16.01.2026 16:43 Відповісти
Хтось цей непотріб прийняв і оплатив!
показати весь коментар
16.01.2026 16:45 Відповісти
Хто треба, на лапу дали прийме навіть дику некондицію (як з бракованими мінами які не лізли в міномет)
показати весь коментар
16.01.2026 16:48 Відповісти
Міністерство оборони України імені зеленского.
показати весь коментар
16.01.2026 17:18 Відповісти
А що таке балістичні окуляри? Знаю про балістичну траєкторію, балістичний політ, а ось окуляри.
показати весь коментар
16.01.2026 17:34 Відповісти
типу міцні, від скалок і пилу
показати весь коментар
16.01.2026 19:13 Відповісти
Хіба це не тактичні окуляри? Балістика - це з кінематики.
показати весь коментар
16.01.2026 19:37 Відповісти
Не ускладнюйте. "Балістичні" легше вимовляється і більш зрозуміло для загалу.
показати весь коментар
18.01.2026 11:08 Відповісти
Бізнес є бізнес, гроші не пахнуть.
показати весь коментар
16.01.2026 17:36 Відповісти
було б добре у череді фоточок про подію останню робити з буцегарні, "вид на нари"
показати весь коментар
16.01.2026 17:50 Відповісти
Приняли цей злам та оплатили самі військові...На жаль усі корупційні схеми зараз навколо ЗСУ ....від "золотих" яєць до літаків....
показати весь коментар
16.01.2026 18:08 Відповісти
Очки на 60 млн.?!?! Нихуя себе!!!!
показати весь коментар
16.01.2026 18:26 Відповісти
+5
Це мабуть на усі ЗСУ ...
показати весь коментар
16.01.2026 19:14 Відповісти
Просто цього ублюдка-на "передок" хай мразота пойме, як це на фронті; ну а як здохне-тоді і суд не треба
показати весь коментар
16.01.2026 18:34 Відповісти
У меня один вопрос ко всем воинам ВСУ и НГУ, вы получали очки от МО Украины и пользуетесь ли очками при службе.
Почему спрашиваю, потому шо мой малой покупал очки самостоятельно и не только очки, а и броник, ботинки 2 пары, сменную форму, каску и перчатки сам!!!
показати весь коментар
16.01.2026 19:23 Відповісти
Більшість сама купує собі ці речі.Це все розхідний матеріал який швидко нищиться бо низької якості або губиться...
показати весь коментар
17.01.2026 13:54 Відповісти
ну на фото якесь обладнання є, тобто виробляти можна, питання а чому гівно? може вони так і домовлялись.. і підписали все.. а гроші не віддав і відразу ой фу.. неякісне... або когось свого пропихують
показати весь коментар
17.01.2026 17:41 Відповісти
 
 