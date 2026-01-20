США затримали нафтовий танкер Sagitta в Карибському морі: він належить до "тіньового флоту" РФ

20 січня військові Сполучених Штатів захопили нафтовий танкер Sagitta, який належить до російського "тіньового флоту".

Про це повідомило Південне командування США, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Як зазначається, затримання Sagitta відбулося без інцидентів, а сам танкер назвали таким, що "діяв всупереч запровадженому президентом Трампом карантину для підсанкційних суден у Карибському басейні".

Операція з захоплення судна "демонструє нашу рішучість гарантувати, що єдина нафта, яка залишає Венесуелу, — це нафта, експорт якої координується належним чином і законно погоджений", додали військові США.

Більше про танкер Sagitta

На порталі War&Sanctions танкер Sagitta називали одним із тих, хто транспортує російську нафту в обхід санкцій, які запровадили низка країн. 10 січня 2025 року обмеження проти судна наклали й США.

Судно Sagitta було залучене до експорту російської нафти та/або нафтопродуктів з російських портів у Балтійському морі та Тихоокеанському регіоні переважно до Китаю та Індії.

