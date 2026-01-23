Росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури на Житомирщині, - ДСНС
Російські війська завдали чергового удару по об’єктах критичної інфраструктури Житомирської області. Внаслідок атаки виникла пожежа.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
"Росія знову атакувала критичну інфраструктуру Житомирщини", - ідеться в повідомленні.
Внаслідок ударів виникла пожежа на одному з обʼєктів. Рятувальники оперативно ліквідували займання.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
