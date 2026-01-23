Росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури на Житомирщині, - ДСНС

Російські війська завдали чергового удару по об’єктах критичної інфраструктури Житомирської області. Внаслідок атаки виникла пожежа.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

"Росія знову атакувала критичну інфраструктуру Житомирщини", - ідеться в повідомленні.



Внаслідок ударів виникла пожежа на одному з обʼєктів. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

