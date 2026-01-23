Россия атаковала объект критической инфраструктуры на Житомирщине, - ГСЧС
Российские войска нанесли очередной удар по объектам критической инфраструктуры Житомирской области. В результате атаки возник пожар.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Россия снова атаковала критическую инфраструктуру Житомирщины", - говорится в сообщении.
В результате ударов возник пожар на одном из объектов. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
