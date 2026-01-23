Женщина и двое ее детей в возрасте 4 и 5 лет погибли в пожаре в Житомирской области, двухлетний ребенок госпитализирован, - ГСЧС

В Житомирской области во время пожара в доме погибли двое детей и их мать, еще один ребенок госпитализирован.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Ужасный пожар в Житомирской области: в собственном доме в огне погибли 32-летняя женщина и двое ее детей в возрасте 4 и 5 лет. Третий ребенок, которому всего два года, госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Черкасской области во время пожара погибли четверо детей, еще один ребенок получил ожоги, - ГСЧС

Что известно?

Отмечается, что трагедия произошла ночью в селе Козиевка Коростышевской громады Житомирского района. Огонь охватил дом площадью 85 кв. м и полностью уничтожил его.



Спасатели ликвидировали возгорание. Офицер-спасатель громады устанавливает все обстоятельства и причины происшествия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 4 ребенка погибли в пожаре в Черкасской области: матери сообщено о подозрении, продолжается проверка действий соцслужб