Жінка та двоє її дітей віком 4 і 5 років загинули в пожежі на Житомирщині, дворічну дитину госпіталізовано, - ДСНС

У Житомирській області під час пожежі в будинку загинула двоє дітей та їхня мати, ще одну дитину госпіталізовано.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Загинула жінка та двоє дітей

"Жахлива пожежа на Житомирщині: у власному будинку у вогні загинула 32-річна жінка та двоє її дітей віком 4 і 5 років. Третю дитину, якій лише два роки, госпіталізували до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Що відомо?

Зазначається, що трагедія сталася вночі у селі Козіївка Коростишівської громади Житомирського району. Вогонь охопив оселю площею 85 кв. м і повністю знищив її.



Рятувальники ліквідували займання. Наразі офіцер-рятувальник громади встановлює всі обставини та причини події.

