Жінка та двоє її дітей віком 4 і 5 років загинули в пожежі на Житомирщині, дворічну дитину госпіталізовано, - ДСНС
У Житомирській області під час пожежі в будинку загинула двоє дітей та їхня мати, ще одну дитину госпіталізовано.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Загинула жінка та двоє дітей
"Жахлива пожежа на Житомирщині: у власному будинку у вогні загинула 32-річна жінка та двоє її дітей віком 4 і 5 років. Третю дитину, якій лише два роки, госпіталізували до лікарні", - йдеться в повідомленні.
Що відомо?
Зазначається, що трагедія сталася вночі у селі Козіївка Коростишівської громади Житомирського району. Вогонь охопив оселю площею 85 кв. м і повністю знищив її.
Рятувальники ліквідували займання. Наразі офіцер-рятувальник громади встановлює всі обставини та причини події.
Володимир Омельянов
Забули пароль або логін? Відновити пароль