$10 тис. за фіктивну ВЛК: у столиці затримали керівницю громадської організації
Столичні поліцейські викрили керівницю громадської організації, яка за 10 000 доларів обіцяла чоловікам "вирішити питання" з непридатністю до служби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як працювала схема?
Як зазначається, за грошову винагороду 41-річна мешканка Київської області обіцяла клієнтам "сприятливе" проходження ВЛК та отримання документів, що давали їм підстави для визнання непридатними до військової служби із подальшим зняттям з військового обліку.
Протиправну діяльність задокументували слідчі столичного главку спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань у м. Києві за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.
Що встановило слідство?
Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що підозрювана запевняла "клієнтів", що має зв’язки з однією зі столичних медичних установ та може організувати видачу медичних довідок з "потрібними" діагнозами.
"Так, одному з військовозобов’язаних вона пропонувала організувати стаціонарне обстеження та лікування в медичному закладі, за результатами якого чоловіку мали видати документи про непридатність до проходження військової служби із подальшим зняттям з військового обліку", - йдеться у повідомленні.
Свої "послуги" підозрювана оцінила у 10 тисяч доларів, з яких 4 тисячі отримала як аванс під час особистої зустрічі. Поліцейські затримали жінку в порядку ст. 208 КПК України під час передачі коштів.
Правопорушниці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, за попередньою змовою групою осіб.
За інкримінованою статтею фігурантці загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
яка заради бабла ґотова продати Украіну ,
не задумуючись !!
А если сама, гордо повесит на себя мошенничество. Тогда да.