$10 тис. за фіктивну ВЛК: у столиці затримали керівницю громадської організації

Столичні поліцейські викрили керівницю громадської організації, яка за 10 000 доларів обіцяла чоловікам "вирішити питання" з непридатністю до служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як працювала схема?

Як зазначається, за грошову винагороду 41-річна мешканка Київської області обіцяла клієнтам "сприятливе" проходження ВЛК та отримання документів, що давали їм підстави для визнання непридатними до військової служби із подальшим зняттям з військового обліку.

Протиправну діяльність задокументували слідчі столичного главку спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань у м. Києві за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Що встановило слідство?

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що підозрювана запевняла "клієнтів", що має зв’язки з однією зі столичних медичних установ та може організувати видачу медичних довідок з "потрібними" діагнозами.

"Так, одному з військовозобов’язаних вона пропонувала організувати стаціонарне обстеження та лікування в медичному закладі, за результатами якого чоловіку мали видати документи про непридатність до проходження військової служби із подальшим зняттям з військового обліку", - йдеться у повідомленні.

Свої "послуги" підозрювана оцінила у 10 тисяч доларів, з яких 4 тисячі отримала як аванс під час особистої зустрічі. Поліцейські затримали жінку в порядку ст. 208 КПК України під час передачі коштів.

Правопорушниці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, за попередньою змовою групою осіб.

За інкримінованою статтею фігурантці загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

