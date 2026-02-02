Намагався втекти до Румунії, перебуваючи в розшуку за зґвалтування: на Закарпатті затримано злочинця, - ДПСУ

Військовослужбовці відділу "Тячів" Мукачівського прикордонного загону затримали мешканця Закарпаття, який прямував у бік українсько-румунського кордону поза встановленими пунктами пропуску.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

ДПСУ
Фото: ДПСУ

Порушника виявили за допомогою приладів дистанційного моніторингу, коли він рухався до річки Тиса, якою проходить лінія державного кордону. Попри стрімку течію та високий рівень води, чоловік був налаштований незаконно подолати водну перешкоду.

Прикордонний наряд затримав його за 50 метрів до державної межі.

На Закарпатті затримали втікача, який перебував у розшуку за зґвалтування
Фото: ДПСУ

Затримання

Під час перевірки з’ясувалося, що затриманий перебував у розшуку за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 152 ККУ ("Зґвалтування") та ч. 6 ст. 153 ККУ ("Сексуальне насильство").

Слідством встановлено, що чоловік намагався втекти за кордон, аби уникнути кримінальної відповідальності та судового розгляду, який був призначений саме на день його затримання.

Суд

Після оформлення адміністративних матеріалів порушника передали співробітникам Національної поліції України. Судове засідання відбулося згідно з графіком.

За результатами розгляду справи суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

ДПСУ Держприкордонслужба (6698) зґвалтування (422) ухилянти (1386) Закарпатська область (2229)
сьогодні ввечері буде новина у луганського, про те як бідного українця кляті бандерівці тцк хотіли бусифікувати, а він намагався втікти
02.02.2026 17:51 Відповісти
"Морський котик" підготовлений навіть без БЗВП - можна одразу в морську піхоту...
02.02.2026 18:18 Відповісти
Головне, що потенціал в нього високий!
02.02.2026 18:37 Відповісти
оце?

"Нардеп від фракції https://lb.ua/tag/17412_partiya_sluga_narodu "Слуга народу" Роман Іванісов дійсно відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої неприродним способом"
03.02.2026 09:06 Відповісти
 
 