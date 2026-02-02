Намагався втекти до Румунії, перебуваючи в розшуку за зґвалтування: на Закарпатті затримано злочинця, - ДПСУ

Військовослужбовці відділу "Тячів" Мукачівського прикордонного загону затримали мешканця Закарпаття, який прямував у бік українсько-румунського кордону поза встановленими пунктами пропуску.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Порушника виявили за допомогою приладів дистанційного моніторингу, коли він рухався до річки Тиса, якою проходить лінія державного кордону. Попри стрімку течію та високий рівень води, чоловік був налаштований незаконно подолати водну перешкоду.

Прикордонний наряд затримав його за 50 метрів до державної межі.

Затримання

Під час перевірки з’ясувалося, що затриманий перебував у розшуку за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 152 ККУ ("Зґвалтування") та ч. 6 ст. 153 ККУ ("Сексуальне насильство").

Слідством встановлено, що чоловік намагався втекти за кордон, аби уникнути кримінальної відповідальності та судового розгляду, який був призначений саме на день його затримання.

Суд

Після оформлення адміністративних матеріалів порушника передали співробітникам Національної поліції України. Судове засідання відбулося згідно з графіком.

За результатами розгляду справи суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

