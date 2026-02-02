Пытался сбежать в Румынию, находясь в розыске за изнасилование: на Закарпатье задержан преступник, - ГПСУ

Военнослужащие отдела "Тячев" Мукачевского пограничного отряда задержали жителя Закарпатья, который направлялся в сторону украинско-румынской границы вне установленных пунктов пропуска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Нарушителя обнаружили с помощью приборов дистанционного мониторинга, когда он двигался к реке Тиса, по которой проходит линия государственной границы. Несмотря на быстрое течение и высокий уровень воды, мужчина был настроен незаконно преодолеть водное препятствие.

Пограничный наряд задержал его за 50 метров до государственной границы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ и Нацполиция заблокировали еще 8 "уклонистских схем" в разных регионах Украины. ФОТОрепортаж

Задержание

Во время проверки выяснилось, что задержанный находился в розыске за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 152 УК ("Изнасилование") и ч. 6 ст. 153 УК ("Сексуальное насилие").

Следствием установлено, что мужчина пытался бежать за границу, чтобы избежать уголовной ответственности и судебного разбирательства, которое было назначено именно на день его задержания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине масштабные проверки из-за уклонения от мобилизации: 110 человек подозревают в фальшивых отсрочках. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Суд

После оформления административных материалов нарушителя передали сотрудникам Национальной полиции Украины. Судебное заседание состоялось согласно графику.

По результатам рассмотрения дела суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты пытаются продвинуться на Сумщину, - ГПСУ