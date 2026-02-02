Пытался сбежать в Румынию, находясь в розыске за изнасилование: на Закарпатье задержан преступник, - ГПСУ
Военнослужащие отдела "Тячев" Мукачевского пограничного отряда задержали жителя Закарпатья, который направлялся в сторону украинско-румынской границы вне установленных пунктов пропуска.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Нарушителя обнаружили с помощью приборов дистанционного мониторинга, когда он двигался к реке Тиса, по которой проходит линия государственной границы. Несмотря на быстрое течение и высокий уровень воды, мужчина был настроен незаконно преодолеть водное препятствие.
Пограничный наряд задержал его за 50 метров до государственной границы.
Задержание
Во время проверки выяснилось, что задержанный находился в розыске за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 152 УК ("Изнасилование") и ч. 6 ст. 153 УК ("Сексуальное насилие").
Следствием установлено, что мужчина пытался бежать за границу, чтобы избежать уголовной ответственности и судебного разбирательства, которое было назначено именно на день его задержания.
Суд
После оформления административных материалов нарушителя передали сотрудникам Национальной полиции Украины. Судебное заседание состоялось согласно графику.
По результатам рассмотрения дела суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.
бандерівцітцк хотіли бусифікувати, а він намагався втікти
"Нардеп від фракції https://lb.ua/tag/17412_partiya_sluga_narodu "Слуга народу" Роман Іванісов дійсно відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої неприродним способом"