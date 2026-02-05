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Новини Фото Атака безпілотників на Київ
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Наслідки ворожої атаки на Київ: Двоє постраждалих, пожежі та пошкодження у трьох районах (оновлено). ФОТОрепортаж

Унаслідок нічної російської атаки у Києві постраждала одна людина. Зафіксовані пожежі та пошкодження будинків в Оболонському, Солом’янському та Шевченківському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС

  • В Оболонському районі столиці виникла пожежа поблизу паркувального майданчика: вогнеборці ліквідували загоряння двох автомобілів.
  • У Солом'янському районі вибуховою хвилею пошкоджені вікна у чотирьох житлових будинках, зафіксоване пошкодження дитячого садка й господарчої споруди. Рятувальники обстежили прилеглу територію.

"Постраждала жінка 79 років, її госпіталізували. Ще одній 89-річній жінці лікарі надали допомогу на місці", повідомили у Національній поліції.

  • У Шевченківському районі внаслідок влучання в 4-поверхову офісну будівлю сталася пожежа, яку ліквідували рятувальники.

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 ДСНС ліквідує наслідки

Атака на Київ уночі: пожежі в районах, є постраждалий
Атака на Київ уночі: пожежі в районах, є постраждалий
Атака на Київ уночі: пожежі в районах, є постраждалий
Атака на Київ уночі: пожежі в районах, є постраждалий
Атака на Київ уночі: пожежі в районах, є постраждалий
Атака на Київ уночі: пожежі в районах, є постраждалий
Атака на Київ уночі: пожежі в районах, є постраждалий

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безпілотник БпЛА (5796) Київ (16840) Повітряні атаки на Київ (1092)
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