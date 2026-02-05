Наслідки ворожої атаки на Київ: Двоє постраждалих, пожежі та пошкодження у трьох районах (оновлено). ФОТОрепортаж
Унаслідок нічної російської атаки у Києві постраждала одна людина. Зафіксовані пожежі та пошкодження будинків в Оболонському, Солом’янському та Шевченківському районах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС
- В Оболонському районі столиці виникла пожежа поблизу паркувального майданчика: вогнеборці ліквідували загоряння двох автомобілів.
- У Солом'янському районі вибуховою хвилею пошкоджені вікна у чотирьох житлових будинках, зафіксоване пошкодження дитячого садка й господарчої споруди. Рятувальники обстежили прилеглу територію.
"Постраждала жінка 79 років, її госпіталізували. Ще одній 89-річній жінці лікарі надали допомогу на місці", повідомили у Національній поліції.
- У Шевченківському районі внаслідок влучання в 4-поверхову офісну будівлю сталася пожежа, яку ліквідували рятувальники.
ДСНС ліквідує наслідки
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