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Новини Фото Втрати України
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Врятував чотирьох побратимів: на фронті загинув військовий, фотограф і кінооператор Вадим Тихоновський. ФОТО

На фронті загинув військовослужбовець, фотограф і кінооператор Вадим Тихоновський. Сьогодні, 2 березня, захисника провели в останню путь.

Про це в соцмережі фейсбук повідомляє Навчально-науковий інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, інформує Цензор.НЕТ.

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Творчий шлях 

В інституті розповіли, що Вадим народився 21 листопада 1996 року в Києві. Він був фотографом та кінооператором. 

У 2019 році брав участь у "Кіноко" – конкурсі короткометражних документальних фільмів, де представив стрічку "Створення".

Вадим Тихоновський.
Фото -  Навчально-науковий інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка

Працював із театрами Києва, створював репортажі театральних вистав і художніх подій, зокрема Бієнале сценографії.

"Його портретні роботи вирізнялися глибоким психологізмом, гострим баченням і сміливою композицією – так формувався його власний мистецький почерк. Викладачі та однокурсники згадують Вадима як натхненного митця, мрійника, світлу і щиру людину",- розповіли в інституті.

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У лавах ЗСУ від початку повномасштабної війни

З початком повномасштабної війни був призваний до лав ЗСУ. Служив у 78 ОДШП, згодом був прикомандирований до 225 ОШП. Отримав кваліфікацію оператора БПЛА.

22 липня 2025 року Вадим зник безвісти в районі села Кіндратівка на Сумщині під час атаки на ворога. 

Нещодавно його загибель була офіційно підтверджена. Також стало відомо, що Вадим загинув як Герой, врятувавши чотирьох побратимів.

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Автор: 

смерть (6747) втрати (4691) війна в Україні (8480)
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Топ коментарі
+29
Вічна Шана Герою!!!
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02.03.2026 19:10 Відповісти
+23
Вічна слава тобі Герою! Смерть мацкалям!
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02.03.2026 19:13 Відповісти
+22
Честь...
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02.03.2026 19:08 Відповісти
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02.03.2026 19:08 Відповісти
А лийтинанти запасу єрмак з бакановим, так і ховаються від міністра оборони та від захисту України, за спинами жінок і дітей України!
Але зеленський, ще і допомагає їм ухилятися від Захисту України, як рецедивіст, з 3014-15 року!!! Такі зміни у нього і в РНБОУ до Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію»!!
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03.03.2026 08:04 Відповісти
сваіх нє брасают...
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03.03.2026 08:09 Відповісти
Вічна Шана Герою!!!
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02.03.2026 19:10 Відповісти
Вічна слава тобі Герою! Смерть мацкалям!
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02.03.2026 19:13 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ І ВІЧНА ПАМЯТЬ.
ЧЕСТЬ!
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02.03.2026 19:14 Відповісти
земля пухом земеле
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02.03.2026 19:16 Відповісти
Герою Воїну України Вадиму Слава !!!🙏🇺🇦
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02.03.2026 19:32 Відповісти
Слава! Честь!
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02.03.2026 19:34 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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02.03.2026 20:43 Відповісти
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02.03.2026 21:08 Відповісти
❤️✝
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02.03.2026 23:02 Відповісти
Вічна пам'ять Воїну
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03.03.2026 03:58 Відповісти
А у зрадника зеленського із єрмаками татаровими і міндічами все добре бо їхні близькі далеко від фронту і крадуть мільярди і шлють двушечки на московію. Слава ВСУ і Герою Валерію Залужному!!!
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03.03.2026 09:45 Відповісти
 
 