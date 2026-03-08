Росіяни завдали 962 удари по Запорізькій області: пошкоджено житло та об’єкти інфраструктури. ФОТО
Упродовж доби окупанти завдали 962 удари по 38 населених пунктах Запорізької області, унаслідок чого є руйнування.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Атаковані населені пункти
- Війська рф здійснили 17 авіаударів по Малокатеринівці, Веселянці, Зеленій Діброві, Барвинівці, Світлій Долині, Копанях, Гуляйпільському, Воздвижівці, Староукраїнці, Чарівному та Рівному.
- 707 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Біленьке, Червонодніпровку, Новоолександрівку, Нижню Хортицю, Нове Запоріжжя, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Зелене, Добропілля, Прилуки, Щербаки, Чарівне, Варварівку, Мирне, Староукраїнку та Святопетрівку.
- Зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ по Магдалинівці, Лугівському, Гуляйпільському, Мирному та Новопавлівці.
- 233 артилерійських удари прийшлися по Червонодніпровці, Новому Запоріжжю, Степногірську, Приморському, Лук’янівському, Павлівці, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Добропіллю, Варварівці, Староукраїнці та Святопетрівці.
Пошкодження
Зазначається, що надійшло 64 повідомлення про пошкодження житла, автівок та обʼєктів інфраструктури.
Мирні мешканці не постраждали.
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