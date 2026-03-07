Енергетики заживили всіх абонентів після атаки РФ на Запорізький район

Енергетикам вже вдалося заживити всіх абонентів, які були знеструмлені внаслідок ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Світло вже повернули людям

"Всі абоненти заживлені. Дякую енергетикам за титанічну працю", - інформує він.

Раніше повідомлялося, що понад 8800 абонентів знеструмлені внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району.

Також читайте: Вночі рашисти атакували Запоріжжя: поранено немовля. ФОТОрепортаж

Масована атака 7 березня

Як повідомлялося, ворог вночі цілився по енергетиці та залізниці: 29 ракет, із них майже половина – балістика, 480 дронів.

Зокрема, росіяни вдарили балістикою по багатоповерхівці у Харкові: 11 загиблих, серед них двоє дітей.

Також Росія атакувала Київ балістичними ракетами: наслідки фіксуються у трьох районах.

Після атаки БпЛА на Черкащину рятувальники витягли з-під завалів двох дітей та чотирьох дорослих.

На Одещині зафіксовано масштабні пожежі на об’єктах інфраструктури.

Також читайте: Ворог зранку вдарив по Донеччині: у Краматорську загинуло три людини, у Дружківці - дві. ФОТОрепортаж