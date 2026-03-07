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Новини Удари по енергетиці
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Енергетики заживили всіх абонентів після атаки РФ на Запорізький район

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

Енергетикам вже вдалося заживити всіх абонентів, які були знеструмлені внаслідок ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Світло вже повернули людям

"Всі абоненти заживлені. Дякую енергетикам за титанічну працю", - інформує він.

Раніше повідомлялося, що понад 8800 абонентів знеструмлені внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району.

Також читайте: Вночі рашисти атакували Запоріжжя: поранено немовля. ФОТОрепортаж

Масована атака 7 березня

  • Як повідомлялося, ворог вночі цілився по енергетиці та залізниці: 29 ракет, із них майже половина – балістика, 480 дронів.
  • Зокрема, росіяни вдарили балістикою по багатоповерхівці у Харкові: 11 загиблих, серед них двоє дітей.
  • Також Росія атакувала Київ балістичними ракетами: наслідки фіксуються у трьох районах.
  • Після атаки БпЛА на Черкащину рятувальники витягли з-під завалів двох дітей та чотирьох дорослих.
  • На Одещині зафіксовано масштабні пожежі на об’єктах інфраструктури.

Також читайте: Ворог зранку вдарив по Донеччині: у Краматорську загинуло три людини, у Дружківці - дві. ФОТОрепортаж

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енергетика (3848) Запорізька область (4968) відключення світла (1689)
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Власники ЗапорізькоїОблЕнерго та КПНКРЄ, мабуть, зхвильовані лише за свої прибутки???
Міндіч з банановим, мабуть добряче нагадили Українцям, не тільки на Півдні України!?!?!?
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07.03.2026 17:23 Відповісти
 
 