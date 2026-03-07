Энергетики восстановили электроснабжение всех абонентов после атаки РФ на Запорожский район

Энергетикам уже удалось восстановить электроснабжение всех абонентов, которые были обесточены вследствие вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Свет уже вернули людям

"Все абоненты подключены. Спасибо энергетикам за титанический труд", - сообщает он.

Ранее сообщалось, что более 8800 абонентов обесточены вследствие вражеской атаки по Запорожскому району.

Массированная атака 7 марта

Как сообщалось, враг ночью целился по энергетике и железной дороге: 29 ракет, из них почти половина - баллистика, 480 дронов.

В частности, россияне нанесли удар баллистическими ракетами по многоэтажке в Харькове: 11 погибших, среди них двое детей.

Также Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: последствия фиксируются в трех районах.

После атаки БПЛА на Черкасскую область спасатели вытащили из-под завалов двух детей и четырех взрослых.

В Одесской области зафиксированы масштабные пожары на объектах инфраструктуры.

