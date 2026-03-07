РУС
Энергетики восстановили электроснабжение всех абонентов после атаки РФ на Запорожский район

Графики почасовых отключений света могут вернуться

Энергетикам уже удалось восстановить электроснабжение всех абонентов, которые были обесточены вследствие вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Свет уже вернули людям

"Все абоненты подключены. Спасибо энергетикам за титанический труд", - сообщает он.

Ранее сообщалось, что более 8800 абонентов обесточены вследствие вражеской атаки по Запорожскому району.

Массированная атака 7 марта

  • Как сообщалось, враг ночью целился по энергетике и железной дороге: 29 ракет, из них почти половина - баллистика, 480 дронов.
  • В частности, россияне нанесли удар баллистическими ракетами по многоэтажке в Харькове: 11 погибших, среди них двое детей.
  • Также Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: последствия фиксируются в трех районах.
  • После атаки БПЛА на Черкасскую область спасатели вытащили из-под завалов двух детей и четырех взрослых.
  • В Одесской области зафиксированы масштабные пожары на объектах инфраструктуры.

