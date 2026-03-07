Энергетики восстановили электроснабжение всех абонентов после атаки РФ на Запорожский район
Энергетикам уже удалось восстановить электроснабжение всех абонентов, которые были обесточены вследствие вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Свет уже вернули людям
"Все абоненты подключены. Спасибо энергетикам за титанический труд", - сообщает он.
Ранее сообщалось, что более 8800 абонентов обесточены вследствие вражеской атаки по Запорожскому району.
Массированная атака 7 марта
- Как сообщалось, враг ночью целился по энергетике и железной дороге: 29 ракет, из них почти половина - баллистика, 480 дронов.
- В частности, россияне нанесли удар баллистическими ракетами по многоэтажке в Харькове: 11 погибших, среди них двое детей.
- Также Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: последствия фиксируются в трех районах.
- После атаки БПЛА на Черкасскую область спасатели вытащили из-под завалов двух детей и четырех взрослых.
- В Одесской области зафиксированы масштабные пожары на объектах инфраструктуры.
