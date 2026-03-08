Війська РФ гатили по Донеччині: загинула людина, 10 поранених. Є численні пошкодження. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 7 березня 2026 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали 3 райони Донеччини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Добропільській громаді пошкоджено авто.
Краматорський район
У Миколаївці пошкоджено автівку, в Райгородку - інфраструктурний об'єкт; у Никонорівці загинула людина. У Слов'янську пошкоджено 3 приватні будинки. У Краматорську поранено 10 людей. В Олександрівці пошкоджено будинок і 3 склади. У Дружківці пошкоджено 10 багатоповерхівок, приватний будинок, 4 крамниці, торгівельний комплекс і перукарню.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.
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