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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Війська РФ гатили по Донеччині: загинула людина, 10 поранених. Є численні пошкодження. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 7 березня 2026 року, війська РФ інтенсивно обстрілювали 3 райони Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

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Покровський район

У Добропільській громаді пошкоджено авто.

Краматорський район

У Миколаївці пошкоджено автівку, в Райгородку - інфраструктурний об'єкт; у Никонорівці загинула людина. У Слов'янську пошкоджено 3 приватні будинки. У Краматорську поранено 10 людей. В Олександрівці пошкоджено будинок і 3 склади. У Дружківці пошкоджено 10 багатоповерхівок, приватний будинок, 4 крамниці, торгівельний комплекс і перукарню.

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Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Обстріл Донеччини
Обстріл Донеччини
Обстріл Донеччини

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Краматорськ (933) Донецька область (11327) Краматорський район (1269) Никонорівка (6)
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