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Новини Фото Атака БпЛА на Харків
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Уночі росіяни тричі атакували Харків: постраждали діти, пошкоджені багатоповерхівки. ФОТОрепортаж

З вечора 9 березня росіяни тричі атакували Харків ударними безпілотниками. Внаслідок ударів постраждали діти, пошкоджені багатоповерхівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Харківської області.

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Ввечері 9 березня війська РФ завдали авіаудару  БпЛА по території поблизу багатоповерхових житлових будинків в Індустріальному районі Харкова. Внаслідок атаки пошкоджено скління 143 вікон у чотирьох будинках та 21 транспортний засіб.

Серед постраждалих семеро людей: чоловіки 36, 43, 46 і 51 року, жінки 41 та 57 років, а також 16-річна дівчина, яка зазнала гострої реакції на стрес.

Нічний удар у Холодногірському районі

Ще один удар був завданий по житловій забудові в Холодногірському районі міста. Пошкоджено житлові будинки, постраждали четверо людей: жінки 52 та 58 років, 17-річна дівчина та 38-річний чоловік.

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Наслідки ворожих атак

Атака на Харків: постраждали мирні жителі
Атака на Харків: постраждали мирні жителі
Атака на Харків: постраждали мирні жителі
Атака на Харків: постраждали мирні жителі
Атака на Харків: постраждали мирні жителі
Атака на Харків: постраждали мирні жителі
Атака на Харків: постраждали мирні жителі
Атака на Харків: постраждали мирні жителі
Атака на Харків: постраждали мирні жителі

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили дроном по Харкову: восьмеро постраждалих, серед них 16-річна дівчина. ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

безпілотник БпЛА (5977) Харків (6139) Харківська область (2835) Харківський район (939)
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а, зелений гундосий криворагуль відправив найкращих, захищати бази піндосів в арабії.
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10.03.2026 08:01 Відповісти
Пока Трамп говорив з міжнародним терористом ,ворог продовжує воювати з дітьми ,тому трампуша кров невинно убієних і на твоїй совісті ти негідник заохочуєш терориста до варварських атак проти мирних жителів,цинізму немає меж.
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10.03.2026 08:01 Відповісти
Щоб вам,суки вонючі кацапські,руки й ноги повикручувало нахер,вашим нащадкам до сьомого коліна.
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10.03.2026 08:28 Відповісти
А Трамп зняв санкції, а день перед цим сказав що у нас "нема карт".

Лише міліони знищених в Москві зможуть змінити ситуцацію, коли під завалами вони будуть шукати своїх дітей

ТАК УЖЕ БУЛО З НІМЕЧЧИНОЮ.....іншого шлюху нема. А США - вічний союзник рузкіх
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10.03.2026 08:35 Відповісти
 
 