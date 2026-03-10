Уночі росіяни тричі атакували Харків: постраждали діти, пошкоджені багатоповерхівки. ФОТОрепортаж

З вечора 9 березня росіяни тричі атакували Харків ударними безпілотниками. Внаслідок ударів постраждали діти, пошкоджені багатоповерхівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Харківської області.

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Ввечері 9 березня війська РФ завдали авіаудару БпЛА по території поблизу багатоповерхових житлових будинків в Індустріальному районі Харкова. Внаслідок атаки пошкоджено скління 143 вікон у чотирьох будинках та 21 транспортний засіб.

Серед постраждалих семеро людей: чоловіки 36, 43, 46 і 51 року, жінки 41 та 57 років, а також 16-річна дівчина, яка зазнала гострої реакції на стрес.

Нічний удар у Холодногірському районі

Ще один удар був завданий по житловій забудові в Холодногірському районі міста. Пошкоджено житлові будинки, постраждали четверо людей: жінки 52 та 58 років, 17-річна дівчина та 38-річний чоловік.

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Наслідки ворожих атак



















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