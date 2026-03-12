Бійці 225 ОШП отримали 3100 різних дронів від громади Києва, - Кличко. ФОТОрепортаж
Бійці 225-го окремого штурмового полку отримали від громади Києва 3100 дронів різного типу.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
Партія безпілотників
"Від громади столиці передав захисникам на фронт чергову партія вкрай необхідної допомоги. До бійців 225-го окремого штурмового полку ЗСУ поїхали майже 3100 БпЛА різних типів. Зокрема, 3000 FPV-дронів, 90 безпілотників Matrice та 5 БпЛА "Лелека". Також відправили військовим 20 наземних роботизованих комплексів (НРК)", - повідомив Кличко.
Допомога з бюджету
Мер зазначив, що з початку року з міського бюджету Києва на допомогу 225 полку виділено 100 мільйонів гривень.
"Від початку року з міського бюджету 225-му полку місто виділило 100 млн грн. Це кошти на необхідне оснащення. Нагадаю, минулого тижня Київ передав бійцям 5-ї окремої штурмової Київської бригади 1300 БпЛА різних типів. Столиця і надалі буде підтримувати всіх наших захисників! Слава Україні та її Героям!" - написав Кличко.
Як повідомлялося раніше, за минулий рік громада Києва передала різним бригадам на фронт майже 70 000 дронів, 350 систем РЕБ, автівки та інше обладнання.
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