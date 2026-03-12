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Новини Фото Допомога ЗСУ від громади Києва
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Бійці 225 ОШП отримали 3100 різних дронів від громади Києва, - Кличко. ФОТОрепортаж

Бійці 225-го окремого штурмового полку отримали від громади Києва 3100 дронів різного типу.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

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Дрони від громади Києва

Партія безпілотників

"Від громади столиці передав захисникам на фронт чергову партія вкрай необхідної допомоги. До бійців 225-го окремого штурмового полку ЗСУ поїхали майже 3100 БпЛА різних типів. Зокрема, 3000 FPV-дронів, 90 безпілотників Matrice та 5 БпЛА "Лелека". Також відправили військовим 20 наземних роботизованих комплексів (НРК)", - повідомив Кличко.

Також дивіться: 25 бригада НГУ отримала від Києва 1200 БпЛА, в тому числі дрони-перехоплювачі для захисту неба над столицею, - Кличко. ФОТОрепортаж

Дрони від громади Києва

Допомога з бюджету

Мер зазначив, що з початку року з міського бюджету Києва на допомогу 225 полку виділено 100 мільйонів гривень.

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Дрони від громади Києва

"Від початку року з міського бюджету 225-му полку місто виділило 100 млн грн. Це кошти на необхідне оснащення. Нагадаю, минулого тижня Київ передав бійцям 5-ї окремої штурмової Київської бригади 1300 БпЛА різних типів. Столиця і надалі буде підтримувати всіх наших захисників! Слава Україні та її Героям!" - написав Кличко.

Також читайте: Київ передав бійцям 3 армійського корпусу ще понад 10 тисяч дронів різного типу, - Кличко

Дрони від громади Києва

Як повідомлялося раніше, за минулий рік громада Києва передала різним бригадам на фронт майже 70 000 дронів, 350 систем РЕБ, автівки та інше обладнання.

Дрони від громади Києва

Автор: 

Київ (20922) Кличко Віталій (3574) дрони (8469) 225-й окремий штурмовий полк (60)
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