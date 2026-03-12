Бійці 225 ОШП отримали 3100 різних дронів від громади Києва, - Кличко. ФОТОрепортаж

Бійці 225-го окремого штурмового полку отримали від громади Києва 3100 дронів різного типу.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

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Партія безпілотників

"Від громади столиці передав захисникам на фронт чергову партія вкрай необхідної допомоги. До бійців 225-го окремого штурмового полку ЗСУ поїхали майже 3100 БпЛА різних типів. Зокрема, 3000 FPV-дронів, 90 безпілотників Matrice та 5 БпЛА "Лелека". Також відправили військовим 20 наземних роботизованих комплексів (НРК)", - повідомив Кличко.

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Допомога з бюджету

Мер зазначив, що з початку року з міського бюджету Києва на допомогу 225 полку виділено 100 мільйонів гривень.

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"Від початку року з міського бюджету 225-му полку місто виділило 100 млн грн. Це кошти на необхідне оснащення. Нагадаю, минулого тижня Київ передав бійцям 5-ї окремої штурмової Київської бригади 1300 БпЛА різних типів. Столиця і надалі буде підтримувати всіх наших захисників! Слава Україні та її Героям!" - написав Кличко.

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Як повідомлялося раніше, за минулий рік громада Києва передала різним бригадам на фронт майже 70 000 дронів, 350 систем РЕБ, автівки та інше обладнання.