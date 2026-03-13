Одна людина загинула і шестеро постраждали внаслідок російських обстрілів Херсонщини. ФОТО (оновлено)

Сьогодні, 13 березня 2026 року, російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області із застосовуванням авіації, артилерієї, мінометів, РСЗВ та дронів різного типу.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждали шестеро цивільних.

Удар по Дар’ївці

Так, близько 11:00 ворог вдарив артилерією по селу Дар’ївка. Поранення та гострої реакції на стрес дістали п’ятеро співробітників сільської ради.

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За даними ОВА, внаслідок ворожого удару 27-річний чоловік дістав вибухову травму, поранення голови та гостру реакцію на стрес.

Ще в чотирьох жінок віком 39, 54, 47 та 35 років діагностували гостру реакцію на стрес.

Обстріл Благовіщенського

У Благовіщенському внаслідок артилерійського обстрілу одна людина зазнала травм. В ОВА повідомили, що під ворожий удар потрапив 58-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення голови, руки та ноги.

Атака на швидку

Крім того, в ОВА розповіли, що близько 13:30 у Милівській громаді росіяни атакували з БпЛА бригаду швидкої. Ворог спрямував дрон у медиків, які приїхали на виклик. Внаслідок влучання пошкоджено автівку. На щастя, люди не постраждали.





Пошкодження

Повідомляється, що пошкоджень зазнали приватні будинки, навчальний заклад, будівля сільради, амбулаторія, автотранспорт.

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Оновлена інформація

Пізніше голова ОВА Олександ Прокудін повідомив, що близько 14:30 на дорозі поблизу села Нова Камʼянка окупанти атакували з FPV-дрона 52-річну жінку. Вона дістала поранення, несумісні з життям.