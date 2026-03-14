Ворог масовано атакував Київщину дронами та ракетам: четверо загиблих та десять людей поранено (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти 14 березня російські загарбники атакували Київську область ударними безпілотниками та ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

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Армія РФ знову вдарила по мирних населених пунктах.

"Російські війська продовжують завдавати ударів по Київській області. Наразі відомо про чотирьох загиблих та десятьох поранених. Також пошкоджено житлові будинки, складські приміщення та автомобілі", - повідомили у Національній поліції України.

У Броварах загинули троє людей, ще восьмеро отримали поранення. Також внаслідок атаки загинула людина у Вишгородському районі.

Згодом Калашник повідомив, що збільшилась кількість постраждалих. Наразі відомо, що 15 жителів області постраждали від ворожого обстрілу. Троє з них перебувають у важкому стані, двох зараз оперують. Усі вони отримують необхідну медичну допомогу.

Пошкодження у чотирьох районах

У Броварському районі пошкоджені будівля гуртожитку, виробництва та складські приміщення. У Броварах пошкоджено складські приміщення, гуртожиток, теплицю, два приватні будинки та відділення пошти.

В Обухівському районі пошкоджено технічне приміщення багатоповерхового будинку, біля будинку загорілися автомобілі.

У Бучанському районі внаслідок атаки виникла пожежа приватного будинку.

У Вишгородському районі горять складські приміщення, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Також пошкоджено вантажний автомобіль.

"Найбільше пошкоджень у Обухівському та Броварському районах. Наразі вже маємо інформацію про близько 30 пошкоджених об’єктів", - зазначив Калашник.

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Наслідки атаки











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