Рашисти вдарили по Зноб-Новгородській громаді на Сумщині: загинула 20-річна дівчина, поранено дитину (оновлено). ФОТО
Вдень 28 березня російські загарбники вдарили по Зноб-Новгородській громаді Сумської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.
Унаслідок ворожого удару загинула 20-річна дівчина.
Також поранення дістала її 6-річна сестра.
"Стан дитини уточнюється. Усі обставини встановлюються", - зазначив Григоров.
Як повідомив Офіс генпрокурора, 28 березня 2026 року близько 12:00 ворог, за попередніми даними, обстріляв із артилерії будинок мирних мешканців у Зноб-Новгородській громаді Шосткинського району.
"Унаслідок атаки загинула 20-річна дівчина. Її 6-річна сестра отримала тяжкі поранення", - йдеться у дописі у Телеграмі в суботу.
Обстріли Сумщини за добу
Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалі серед мирних жителів:
- у Шосткинській громаді внаслідок атаки безпілотниками поранено 58-річну жінку, також постраждав 56-річний чоловік.
- до медичного закладу звернувся 57-річний чоловік, який постраждав 21 березня внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль у Білопільській громаді.
Протягом доби, з ранку 27 березня до ранку 28 березня 2026 року, російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 33 населених пунктах у 16 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Зноб-Новгородській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватний житловий будинок, господарчу споруду, об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Шосткинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлове приміщення, приватні житлові будинки, господарчі споруди, легковий автомобіль, трактор;
- в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди;
- у Ворожбянській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Сумській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Білопільській громаді пошкоджено автомобілі.
Наслідки ворожих атак
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