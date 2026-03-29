Ворог атакував БпЛА Харків: є поранені, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж
Війська РФ завдали удару безпілотником по житлових будинках у Харкові, є постраждалі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Є постраждалі
За попередніми даними, двоє людей постраждало.
Удари росіян були спрямовані по території приватного житлового сектору в Холодногірському районі міста.
Наслідки
В результаті обстрілу пошкоджено надвірні забудови та виникла пожежа. Горіла господарча споруда на площі 10 кв. м. Пошкоджено 4 приватні житлові будинки.
До ліквідації наслідків російського обстрілу залучалися підрозділи ДСНС, зокрема сапери та психологи.
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