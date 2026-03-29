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Новости Фото Атака беспилотников на Харьков
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Враг атаковал Харьков БПЛА: есть раненые, повреждены дома. ФОТОрепортаж

Вооруженные силы РФ нанесли удар с помощью беспилотника по жилым домам в Харькове, есть пострадавшие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Есть пострадавшие

По предварительным данным, пострадали два человека.

Удары россиян были нанесены по территории частного жилого сектора в Холодногорском районе города.

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Последствия

В результате обстрела повреждены надворные постройки и возник пожар. Горело хозяйственная постройка площадью 10 кв. м. Повреждены 4 частных жилых дома.

Харьков обстрел
Харьков обстрел
Харьков обстрел
Харьков обстрел
Харьков обстрел

К ликвидации последствий российского обстрела были привлечены подразделения ГСЧС, в частности саперы и психологи.

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Автор: 

обстрел (33659) Харьков (7952) дроны (7553) Харьковская область (2897) Харьковский район (983)
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