Враг атаковал Харьков БПЛА: есть раненые, повреждены дома. ФОТОрепортаж
Вооруженные силы РФ нанесли удар с помощью беспилотника по жилым домам в Харькове, есть пострадавшие.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Есть пострадавшие
По предварительным данным, пострадали два человека.
Удары россиян были нанесены по территории частного жилого сектора в Холодногорском районе города.
Последствия
В результате обстрела повреждены надворные постройки и возник пожар. Горело хозяйственная постройка площадью 10 кв. м. Повреждены 4 частных жилых дома.
К ликвидации последствий российского обстрела были привлечены подразделения ГСЧС, в частности саперы и психологи.
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