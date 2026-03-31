Атака РФ на багатоповерхівку у Полтаві: рятувальники демонтували частини перекриття на верхньому поверсі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Полтаві триває ліквідація наслідків удару російських окупантів по багатоповерхівці, працюють рятувальники-верхолази.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Ліквідація наслідків

Зазначається, що рятувальники-верхолази демонтували частини перекриття на верхньому поверсі житлового будинку, пошкодженого внаслідок російського удару

Фахівці ДСНС застосовували спеціальне спорядження та техніку, щоб усунути небезпечні конструкції, які втратили стійкість.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару безпілотників по Полтаві зруйновано частину багатоповерхівки, пошкоджено авто та об’єкти підприємств. Повідомлялоя, що одна людина загинула, ще четверо осіб постраждали.