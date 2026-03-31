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Атака РФ на багатоповерхівку у Полтаві: рятувальники демонтували частини перекриття на верхньому поверсі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Полтаві триває ліквідація наслідків удару російських окупантів по багатоповерхівці, працюють рятувальники-верхолази.
Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Ліквідація наслідків
Зазначається, що рятувальники-верхолази демонтували частини перекриття на верхньому поверсі житлового будинку, пошкодженого внаслідок російського удару
Фахівці ДСНС застосовували спеціальне спорядження та техніку, щоб усунути небезпечні конструкції, які втратили стійкість.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що внаслідок удару безпілотників по Полтаві зруйновано частину багатоповерхівки, пошкоджено авто та об’єкти підприємств. Повідомлялоя, що одна людина загинула, ще четверо осіб постраждали.
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