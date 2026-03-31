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Атака РФ на многоэтажку в Полтаве: спасатели демонтировали части перекрытия на верхнем этаже. ВИДЕО+ФОТО

В Полтаве продолжается ликвидация последствий удара российских оккупантов по многоэтажному дому, работают спасатели-альпинисты.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Ликвидация последствий

Отмечается, что спасатели-альпинисты демонтировали части перекрытия на верхнем этаже жилого дома, поврежденного в результате российского удара

Специалисты ГСЧС использовали специальное снаряжение и технику, чтобы устранить опасные конструкции, утратившие устойчивость.

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Удар РФ по Полтаве
Удар РФ по Полтаве
Удар РФ по Полтаве
Удар РФ по Полтаве
Удар РФ по Полтаве
Удар РФ по Полтаве
Удар РФ по Полтаве

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в результате удара беспилотников по Полтаве разрушена часть многоэтажного дома, повреждены автомобили и объекты предприятий. Сообщалось, что один человек погиб, еще четверо пострадали.

Автор: 

обстрел (33694) Тахтаулове (808) ГСЧС (5259) Полтавская область (1455) Полтавский район (140)
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