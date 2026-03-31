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Атака РФ на многоэтажку в Полтаве: спасатели демонтировали части перекрытия на верхнем этаже. ВИДЕО+ФОТО
В Полтаве продолжается ликвидация последствий удара российских оккупантов по многоэтажному дому, работают спасатели-альпинисты.
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Ликвидация последствий
Отмечается, что спасатели-альпинисты демонтировали части перекрытия на верхнем этаже жилого дома, поврежденного в результате российского удара
Специалисты ГСЧС использовали специальное снаряжение и технику, чтобы устранить опасные конструкции, утратившие устойчивость.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что в результате удара беспилотников по Полтаве разрушена часть многоэтажного дома, повреждены автомобили и объекты предприятий. Сообщалось, что один человек погиб, еще четверо пострадали.
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