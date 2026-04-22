СБУ зірвала замах на офіцера ССО в Одесі: затримано агентку ФСБ. ФОТО

Служба безпеки запобігла замовному вбивству в Одесі. За результатами дій на випередження у місті затримано агентку ФСБ, яка готувала ліквідацію командира підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Кілер відстежував воїна за GPS-трекером на авто

Зловмисниця встановила на авто військового GPS-трекер, за допомогою якого кілер мав відстежити і вбити українського воїна з вогнепальної зброї.

Що вже з’ясувало розслідування?

Як зазначається, підготовкою замаху займалася колишня мешканка Кіровоградщини, яка попередні 15 років проживала в РФ. У поле зору ФСБ вона потрапила, коли звернулася до московського офісу політпроєкту Віктора Медведчука - "Другая Украина".

Там жінка сподівалася отримати правову допомогу, після того як її звинуватили у крадіжці. Втім, замість юридичних консультацій представники екснардепа "передали" фігурантку співробітникам ФСБ.

В обмін на "закриття справи" російські спецслужбісти "відрядили" агентку до Одеси для підготовки замаху на командира підрозділу ССО.

Підготовка злочину

Після прибуття до портового міста агентка орендувала квартиру в будинку, де проживав військовий. Також за гроші фсб вона придбала вживане авто, щоб законспіровано заїжджати до паркінгу, де стояла машина потенційної "цілі".

Далі фігурантка встановила під капот автомобіля українського воїна GPS-трекер, який отримала від фсб перед виїздом в Україну.

За допомогою віддаленого доступу до "маячка" російська спецслужба сподівалася відстежувати маршрути та часові інтервали руху військового.

Отримані розвіддані ФСБ планувала використати для ліквідації українського спецпризначенця.

Затримання та підозра

  • Служба безпеки затримала агентку "на гарячому" одразу після закладки GPS-трекеру, коли вона на таксі прямувала у бік держкордону, щоб втекти до рф через треті країни.
  • Під час обшуків у неї вилучено смартфон, з якого вона координувала свої дії з куратором від фсб під виглядом "близьких" стосунків.
  • Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
  • Обвинувальний акт щодо підозрюваної скеровано до суду. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до підготовки замаху.

Погано, що сутенери хто на фронті, а скоріше перенесли свою діяльність за кордон. Вот мразь і почала заробляти де можна
22.04.2026 10:51 Відповісти
Про поліцейських в Києві, які втекли, срач закінчили? Вкинули нову інформацію про замах на офіцера ССО в Одесі. Навчилися ботоферми банкової керувати мізками українців. А за лаштунками залишилася цікава дата 21 квітня 2026 року, де розтоптана ст.103 Конституції і узгодження підписання договору на продовження поставки нафти трубопроводом "Дружба". Цим Україна буде заробляти мільярди доларів США для росії, щоб вона мала чим вбивати українців. А ви лохи, гавкайтеся і обзивайте поліцейських, а сьогодні обсмокчуте агентку ФСБ. І ні слова про маклі влади.
22.04.2026 11:09 Відповісти
Треба було їй даи можливість вбити офіцера ССО ЗСУ, щоб російськи боти роздували цю інфу? що за проросійський висер?
22.04.2026 11:37 Відповісти
Ні, потрібно було захистити нашого офіцера. Мабуть не потрібно було виливати це в медіапростір. З цим можна було почекати, а висвітлити дату 21 квітня 2026 року про вибори і про відкриття нафтопроводу "Дружба" для прокачки російської підсанкційної нафти, за гроші якої можуть вбити тисячу українців і офіцерів ССО.
22.04.2026 16:52 Відповісти
«Ліквідація» - це коли мова йде про ворога.
22.04.2026 11:10 Відповісти
Поховати її живцем.
23.04.2026 09:16 Відповісти
 
 