СБУ зірвала замах на офіцера ССО в Одесі: затримано агентку ФСБ. ФОТО
Служба безпеки запобігла замовному вбивству в Одесі. За результатами дій на випередження у місті затримано агентку ФСБ, яка готувала ліквідацію командира підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Кілер відстежував воїна за GPS-трекером на авто
Зловмисниця встановила на авто військового GPS-трекер, за допомогою якого кілер мав відстежити і вбити українського воїна з вогнепальної зброї.
Що вже з’ясувало розслідування?
Як зазначається, підготовкою замаху займалася колишня мешканка Кіровоградщини, яка попередні 15 років проживала в РФ. У поле зору ФСБ вона потрапила, коли звернулася до московського офісу політпроєкту Віктора Медведчука - "Другая Украина".
Там жінка сподівалася отримати правову допомогу, після того як її звинуватили у крадіжці. Втім, замість юридичних консультацій представники екснардепа "передали" фігурантку співробітникам ФСБ.
В обмін на "закриття справи" російські спецслужбісти "відрядили" агентку до Одеси для підготовки замаху на командира підрозділу ССО.
Підготовка злочину
Після прибуття до портового міста агентка орендувала квартиру в будинку, де проживав військовий. Також за гроші фсб вона придбала вживане авто, щоб законспіровано заїжджати до паркінгу, де стояла машина потенційної "цілі".
Далі фігурантка встановила під капот автомобіля українського воїна GPS-трекер, який отримала від фсб перед виїздом в Україну.
За допомогою віддаленого доступу до "маячка" російська спецслужба сподівалася відстежувати маршрути та часові інтервали руху військового.
Отримані розвіддані ФСБ планувала використати для ліквідації українського спецпризначенця.
Затримання та підозра
- Служба безпеки затримала агентку "на гарячому" одразу після закладки GPS-трекеру, коли вона на таксі прямувала у бік держкордону, щоб втекти до рф через треті країни.
- Під час обшуків у неї вилучено смартфон, з якого вона координувала свої дії з куратором від фсб під виглядом "близьких" стосунків.
- Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
- Обвинувальний акт щодо підозрюваної скеровано до суду. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до підготовки замаху.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль