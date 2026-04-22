СБУ зірвала замах на офіцера ССО в Одесі: затримано агентку ФСБ. ФОТО

Служба безпеки запобігла замовному вбивству в Одесі. За результатами дій на випередження у місті затримано агентку ФСБ, яка готувала ліквідацію командира підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Кілер відстежував воїна за GPS-трекером на авто

Зловмисниця встановила на авто військового GPS-трекер, за допомогою якого кілер мав відстежити і вбити українського воїна з вогнепальної зброї.

Що вже з’ясувало розслідування?

Як зазначається, підготовкою замаху займалася колишня мешканка Кіровоградщини, яка попередні 15 років проживала в РФ. У поле зору ФСБ вона потрапила, коли звернулася до московського офісу політпроєкту Віктора Медведчука - "Другая Украина".

Там жінка сподівалася отримати правову допомогу, після того як її звинуватили у крадіжці. Втім, замість юридичних консультацій представники екснардепа "передали" фігурантку співробітникам ФСБ.

В обмін на "закриття справи" російські спецслужбісти "відрядили" агентку до Одеси для підготовки замаху на командира підрозділу ССО.

Підготовка злочину

Після прибуття до портового міста агентка орендувала квартиру в будинку, де проживав військовий. Також за гроші фсб вона придбала вживане авто, щоб законспіровано заїжджати до паркінгу, де стояла машина потенційної "цілі".

Далі фігурантка встановила під капот автомобіля українського воїна GPS-трекер, який отримала від фсб перед виїздом в Україну.

За допомогою віддаленого доступу до "маячка" російська спецслужба сподівалася відстежувати маршрути та часові інтервали руху військового.

Отримані розвіддані ФСБ планувала використати для ліквідації українського спецпризначенця.

Затримання та підозра