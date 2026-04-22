СБУ сорвала покушение на офицера ССО в Одессе: задержана агент ФСБ. ФОТО

Служба безопасности предотвратила заказное убийство в Одессе. В результате упреждающих мер в городе задержана агентка ФСБ, которая готовила ликвидацию командира подразделения Сил специальных операций ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Килер отслеживал военного по GPS-трекеру на автомобиле

Злоумышленница установила на автомобиль военного GPS-трекер, с помощью которого киллер должен был отследить и убить украинского военного из огнестрельного оружия.

Что уже выяснило расследование?

Как отмечается, подготовкой покушения занималась бывшая жительница Кировоградской области, которая предыдущие 15 лет проживала в РФ. В поле зрения ФСБ она попала, когда обратилась в московский офис политпроекта Виктора Медведчука - "Другая Украина".

Там женщина надеялась получить правовую помощь после того, как ее обвинили в краже. Однако вместо юридических консультаций представители экс-нардепа "передали" фигурантку сотрудникам ФСБ.

В обмен на "закрытие дела" российские спецслужбисты "отправили" агентку в Одессу для подготовки покушения на командира подразделения ССО.

Подготовка преступления

По прибытии в портовый город агент арендовала квартиру в доме, где проживал военный. Также за деньги ФСБ она приобрела подержанный автомобиль, чтобы незаметно заезжать на парковку, где стояла машина потенциальной "цели".

Далее фигурантка установила под капот автомобиля украинского военного GPS-трекер, который получила от ФСБ перед выездом в Украину.

С помощью удаленного доступа к "маячку" российская спецслужба надеялась отслеживать маршруты и временные интервалы передвижения военного.

Полученные разведданные ФСБ планировала использовать для ликвидации украинского спецназовца.

Задержание и подозрение