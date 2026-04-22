СБУ сорвала покушение на офицера ССО в Одессе: задержана агент ФСБ. ФОТО
Служба безопасности предотвратила заказное убийство в Одессе. В результате упреждающих мер в городе задержана агентка ФСБ, которая готовила ликвидацию командира подразделения Сил специальных операций ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Килер отслеживал военного по GPS-трекеру на автомобиле
Злоумышленница установила на автомобиль военного GPS-трекер, с помощью которого киллер должен был отследить и убить украинского военного из огнестрельного оружия.
Что уже выяснило расследование?
Как отмечается, подготовкой покушения занималась бывшая жительница Кировоградской области, которая предыдущие 15 лет проживала в РФ. В поле зрения ФСБ она попала, когда обратилась в московский офис политпроекта Виктора Медведчука - "Другая Украина".
Там женщина надеялась получить правовую помощь после того, как ее обвинили в краже. Однако вместо юридических консультаций представители экс-нардепа "передали" фигурантку сотрудникам ФСБ.
В обмен на "закрытие дела" российские спецслужбисты "отправили" агентку в Одессу для подготовки покушения на командира подразделения ССО.
Подготовка преступления
По прибытии в портовый город агент арендовала квартиру в доме, где проживал военный. Также за деньги ФСБ она приобрела подержанный автомобиль, чтобы незаметно заезжать на парковку, где стояла машина потенциальной "цели".
Далее фигурантка установила под капот автомобиля украинского военного GPS-трекер, который получила от ФСБ перед выездом в Украину.
С помощью удаленного доступа к "маячку" российская спецслужба надеялась отслеживать маршруты и временные интервалы передвижения военного.
Полученные разведданные ФСБ планировала использовать для ликвидации украинского спецназовца.
Задержание и подозрение
- Служба безопасности задержала агентку "на горячем" сразу после установки GPS-трекера, когда она на такси направлялась в сторону государственной границы, чтобы бежать в РФ через третьи страны.
- Во время обысков у нее изъяли смартфон, с которого она координировала свои действия с куратором из ФСБ под видом "близких" отношений.
- Следователи Службы безопасности сообщили агентке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
- Обвинительный акт в отношении подозреваемой направлен в суд. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к подготовке покушения.
