СБУ сорвала покушение на офицера ССО в Одессе: задержана агент ФСБ. ФОТО

Служба безопасности предотвратила заказное убийство в Одессе. В результате упреждающих мер в городе задержана агентка ФСБ, которая готовила ликвидацию командира подразделения Сил специальных операций ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Килер отслеживал военного по GPS-трекеру на автомобиле

Злоумышленница установила на автомобиль военного GPS-трекер, с помощью которого киллер должен был отследить и убить украинского военного из огнестрельного оружия.

Что уже выяснило расследование?

Как отмечается, подготовкой покушения занималась бывшая жительница Кировоградской области, которая предыдущие 15 лет проживала в РФ. В поле зрения ФСБ она попала, когда обратилась в московский офис политпроекта Виктора Медведчука - "Другая Украина".

Там женщина надеялась получить правовую помощь после того, как ее обвинили в краже. Однако вместо юридических консультаций представители экс-нардепа "передали" фигурантку сотрудникам ФСБ.

В обмен на "закрытие дела" российские спецслужбисты "отправили" агентку в Одессу для подготовки покушения на командира подразделения ССО.

предательница готовила покушение на военного в Одессе
Подготовка преступления

По прибытии в портовый город агент арендовала квартиру в доме, где проживал военный. Также за деньги ФСБ она приобрела подержанный автомобиль, чтобы незаметно заезжать на парковку, где стояла машина потенциальной "цели".

Далее фигурантка установила под капот автомобиля украинского военного GPS-трекер, который получила от ФСБ перед выездом в Украину.

С помощью удаленного доступа к "маячку" российская спецслужба надеялась отслеживать маршруты и временные интервалы передвижения военного.

Полученные разведданные ФСБ планировала использовать для ликвидации украинского спецназовца.

Задержание и подозрение

  • Служба безопасности задержала агентку "на горячем" сразу после установки GPS-трекера, когда она на такси направлялась в сторону государственной границы, чтобы бежать в РФ через третьи страны.
  • Во время обысков у нее изъяли смартфон, с которого она координировала свои действия с куратором из ФСБ под видом "близких" отношений.
  • Следователи Службы безопасности сообщили агентке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
  • Обвинительный акт в отношении подозреваемой направлен в суд. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к подготовке покушения.

Погано, що сутенери хто на фронті, а скоріше перенесли свою діяльність за кордон. Вот мразь і почала заробляти де можна
22.04.2026 10:51 Ответить
Про поліцейських в Києві, які втекли, срач закінчили? Вкинули нову інформацію про замах на офіцера ССО в Одесі. Навчилися ботоферми банкової керувати мізками українців. А за лаштунками залишилася цікава дата 21 квітня 2026 року, де розтоптана ст.103 Конституції і узгодження підписання договору на продовження поставки нафти трубопроводом "Дружба". Цим Україна буде заробляти мільярди доларів США для росії, щоб вона мала чим вбивати українців. А ви лохи, гавкайтеся і обзивайте поліцейських, а сьогодні обсмокчуте агентку ФСБ. І ні слова про маклі влади.
22.04.2026 11:09 Ответить
Треба було їй даи можливість вбити офіцера ССО ЗСУ, щоб російськи боти роздували цю інфу? що за проросійський висер?
22.04.2026 11:37 Ответить
Ні, потрібно було захистити нашого офіцера. Мабуть не потрібно було виливати це в медіапростір. З цим можна було почекати, а висвітлити дату 21 квітня 2026 року про вибори і про відкриття нафтопроводу "Дружба" для прокачки російської підсанкційної нафти, за гроші якої можуть вбити тисячу українців і офіцерів ССО.
22.04.2026 16:52 Ответить
«Ліквідація» - це коли мова йде про ворога.
22.04.2026 11:10 Ответить
Поховати її живцем.
23.04.2026 09:16 Ответить
 
 