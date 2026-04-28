FPV-дрони долають 25 км і вражають ціль під дією РЕБ: Міноборони протестувало нові розробки. ФОТОрепортаж

Індустрія дронів

Міноборони разом із Brave1 протестувало на полігоні нове покоління ударних FPV-дронів від восьми українських виробників. Над розвитком цього типу FPV також працює радник з ефективності БпЛА Сергій Стерненко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Як пройшли випробування

Під час випробувань дрони долали до 25 км і вражали цілі під дією різних типів РЕБ. Частина рішень повністю виконала всі завдання в умовах, максимально наближених до бойових.

"Наше завдання — максимально швидко масштабувати ці технології у війську й забезпечити прискорене постачання, щоб підрозділи отримували ефективні інструменти одразу після підтвердження результату", - зазначив Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виробникам дронів платитимуть наперед: Міноборони змінює правила DOT-Chain Defence

Вже побудували для цього необхідну систему:

спростили кодифікацію, щоб скоротити шлях від розробки до фронту;

змінили підхід до формування потреб: 80% ресурсу — на ефективні рішення за даними з поля бою, 20% — на нові технології;

проводимо регулярні полігонні випробування разом із Brave1.

Також читайте: €10 млн на технології з протидії БпЛА та РЕБ - Україна і НАТО запустили конкурс оборонних інновацій UNITE — BRAVE NATO

Для кожного класу БпЛА формуємо окрему методику тестування. До випробувань залучаємо всіх виробників, чиї рішення ще не контрактує держава. Якщо дрон підтверджує ефективність у бойових умовах — одразу запускаємо процес контрактування й масштабування.









Саме за такою моделлю відбулося тестування нового типу FPV.

"Впроваджуємо інновації у війську, щоб перемагати ворога в кожному технологічному циклі та, за завданням Президента, захистити небо, зупинити ворога на фронті й завдати удару економіці росії", - наголосив міністр.

Також читайте: СБС б’ють на 1500-2000 км вглиб РФ і знищують понад 30 тис. окупантів щомісяця, - Мадяр