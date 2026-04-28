FPV-дрони долають 25 км і вражають ціль під дією РЕБ: Міноборони протестувало нові розробки. ФОТОрепортаж

Міноборони разом із Brave1 протестувало на полігоні нове покоління ударних FPV-дронів від восьми українських виробників. Над розвитком цього типу FPV також працює радник з ефективності БпЛА Сергій Стерненко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Як пройшли випробування

Під час випробувань дрони долали до 25 км і вражали цілі під дією різних типів РЕБ. Частина рішень повністю виконала всі завдання в умовах, максимально наближених до бойових.

"Наше завдання — максимально швидко масштабувати ці технології у війську й забезпечити прискорене постачання, щоб підрозділи отримували ефективні інструменти одразу після підтвердження результату", - зазначив Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виробникам дронів платитимуть наперед: Міноборони змінює правила DOT-Chain Defence

Вже побудували для цього необхідну систему:

  • спростили кодифікацію, щоб скоротити шлях від розробки до фронту;
  • змінили підхід до формування потреб: 80% ресурсу — на ефективні рішення за даними з поля бою, 20% — на нові технології;
  • проводимо регулярні полігонні випробування разом із Brave1.

Також читайте: €10 млн на технології з протидії БпЛА та РЕБ - Україна і НАТО запустили конкурс оборонних інновацій UNITE — BRAVE NATO

Для кожного класу БпЛА формуємо окрему методику тестування. До випробувань залучаємо всіх виробників, чиї рішення ще не контрактує держава. Якщо дрон підтверджує ефективність у бойових умовах — одразу запускаємо процес контрактування й масштабування.

Міноборони готує масштабування дронів після успішних тестів
Саме за такою моделлю відбулося тестування нового типу FPV.

"Впроваджуємо інновації у війську, щоб перемагати ворога в кожному технологічному циклі та, за завданням Президента, захистити небо, зупинити ворога на фронті й завдати удару економіці росії", - наголосив міністр.

Також читайте: СБС б’ють на 1500-2000 км вглиб РФ і знищують понад 30 тис. окупантів щомісяця, - Мадяр

У цій "новині" саме головне - за завданням Президента". Безтолковий ішак роздає "завдання", бо ніхто ніц не розуміє та не знає.
28.04.2026 21:39 Відповісти
Важливо ще - "Над розвитком цього типу FPV також працює радник з ефективності БпЛА Сергій Стерненко."
28.04.2026 22:01 Відповісти
Де "Фламінго"? Аналіз усіх відомих атак українськими ракетами FP-5

https://oboronka.mezha.ua/de-ukrajinski-raketi-flamingo-310751/
28.04.2026 21:39 Відповісти
Це що там за АКБ що на 25 км?
28.04.2026 21:55 Відповісти
якщо в одну сторону 25 це норм.. ще й 30 нормально...
28.04.2026 22:17 Відповісти
В зворотньому боку нічого не летить ..? руснявих дрони мабуть глушитимуться легким помахом руки ..?
29.04.2026 08:54 Відповісти
Да-да, нєльзя провоціровать россію - отвєтка будєт.
І де ж ми, нерозумні, її на КАБи "спровокували", які по нам десятками тисяч летять? Як ми їм то "підказали"?
29.04.2026 09:12 Відповісти
 
 