Нардеп групи "За майбутнє" Лабазюк потрапив у ДТП у Хмельницькому. ВІДЕО+ФОТО
Народний депутат від групи "За майбутнє" Сергій Лабазюк потрапив у дорожньо-транспорту пригоду у Хмельницькому.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на поліцію Хмельницької області та заяву Лабазюка в соцмережі фейсбук.
Деталі ДТП
Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 27 квітня, близько 20:45 години на перехресті вулиць Камʼянецької та Тернопільської.
Відбулося зіткнення між автомобілями "BMW" під керуванням 20-річного хмельничанина та "Land Rover", за кермом якого перебував 40-річний місцевий житель.
У результаті ДТП 45-річний пасажир автомобіля "Land Rover" дітав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Також травмувався 17-річний пасажир автомобіля "BMW". Його доправили в лікарню для нагляду за станом.
Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України й наразі встановлюють усі обставини події.
Що заявив нардеп?
Лабазюк підтвердив, що потрапив у ДТП.
"Був на пасажирському місці ззаду, незважаючи на це отримав переломи, забої та ряд неприємностей. Їхали спокійно в межах швидкісного режиму (там і немає де розігнатися). На жаль, водій BMW знайшов таку можливість, вилетів на нашу (зустрічну) смугу і вчинив лобове зіткнення",- написав парламентар.
На підтвердження своїх слів депутат оприлюднив відео.
Там інше питання: ровер мав би також робити поворот, але правий. На Тернопільську, до своєї хати. А то чо йому робити на кам'янецькій трасі ввечері? В Веселку на вечерю, хіба що...
де були б родичі або знайомі коментаторів...