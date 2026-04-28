4 533 32

Нардеп групи "За майбутнє" Лабазюк потрапив у ДТП у Хмельницькому. ВІДЕО+ФОТО

Народний депутат від групи "За майбутнє" Сергій Лабазюк потрапив у дорожньо-транспорту пригоду у Хмельницькому. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на поліцію Хмельницької області та заяву Лабазюка в соцмережі фейсбук.

Деталі ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 27 квітня, близько 20:45 години на перехресті вулиць Камʼянецької та Тернопільської.

Відбулося зіткнення між автомобілями "BMW" під керуванням 20-річного хмельничанина та "Land Rover", за кермом якого перебував 40-річний місцевий житель.

У результаті ДТП 45-річний пасажир автомобіля "Land Rover" дітав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Також травмувався 17-річний пасажир автомобіля "BMW". Його доправили в лікарню для нагляду за станом.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України й наразі встановлюють усі обставини події.

Що заявив нардеп?

Лабазюк підтвердив, що потрапив у ДТП.

"Був на пасажирському місці ззаду, незважаючи на це отримав переломи, забої та ряд неприємностей. Їхали спокійно в межах швидкісного режиму (там і немає де розігнатися). На жаль, водій BMW знайшов таку можливість, вилетів на нашу (зустрічну) смугу і вчинив лобове зіткнення",- написав парламентар.

На підтвердження своїх слів депутат оприлюднив відео.

Топ коментарі
Все-таки якась справедливість є в тому, що «майбутнє», у вигляді 20 річного мажора на BMW, наздогнало депутата прямо в лоба.
28.04.2026 22:55 Відповісти
тут головне в відеозапису, щоб його дама з заднього сидіння в кадр не потрапила. а то може їй невдобно якось буде в нігліже красуватись ))
28.04.2026 23:25 Відповісти
" не факт, що то мажори..." Достатньо просто того що на бмв , водії цих авто у своїй більшості без мажорства якісь трішки з дзигою . Спробуй на дорозі бмв обжени- у 99% випадків пертиметься потім тебе обігнати хоч до того як на волах їхав.
показати весь коментар
28.04.2026 23:34 Відповісти
на "майбаху"?
28.04.2026 22:59 Відповісти
На новенькому Рейндж Ровері, у Бігуса розповідали, що недавно купив...
28.04.2026 23:22 Відповісти
не підтримує традиції депутатської групи.
28.04.2026 23:25 Відповісти
там і його папа на такому їздить в столову на елеватор
28.04.2026 23:37 Відповісти
Той випадок коли bmw яке летить в дрифті на депутата за майбутнє шкода більше ніж депутата ...
28.04.2026 23:10 Відповісти
яке їхало - таке здибало .
28.04.2026 23:27 Відповісти
Це мабуть політичне замовлення...)))
28.04.2026 23:11 Відповісти
Коли кнопкодав не порушив правил дорожнього руху, то й відеозапис з веб-камери знайшовся.
28.04.2026 23:12 Відповісти
тут головне в відеозапису, щоб його дама з заднього сидіння в кадр не потрапила. а то може їй невдобно якось буде в нігліже красуватись ))
28.04.2026 23:25 Відповісти
розходимось. шо для одного, шо для другого, це так - мілка пригода. куплють нові, ще кращі авто. доки йде війна й нема проблем з грошима, нема проблєм й з таким розхідником як машини.
28.04.2026 23:22 Відповісти
БМВ не нова там, тому не факт, що то мажори...
28.04.2026 23:24 Відповісти
" не факт, що то мажори..." Достатньо просто того що на бмв , водії цих авто у своїй більшості без мажорства якісь трішки з дзигою . Спробуй на дорозі бмв обжени- у 99% випадків пертиметься потім тебе обігнати хоч до того як на волах їхав.
28.04.2026 23:34 Відповісти
Це само собою, але я про їхнє багатство кажу... Зараз ще досі є багато дятлів на дідових жигулях, з яких вони якогось хєра бампери познімали. Не менш, відбиті, ніж більшість бмв-шників, але ж вони не мажори...
29.04.2026 00:23 Відповісти
та не гони. я сам 5 років їздив на 528і. поводився ввічливо, жодного непорозуміння з оточуючими
29.04.2026 01:44 Відповісти
Не гоню - ти один на сотню .
29.04.2026 01:59 Відповісти
Судячи з відео "Land Rover" міг продовжити рух у своїй полосій нічого б не трапилося, но він замість трохи уйти лівворуч вивернув руля праворуч в напрямку руху бмв.
28.04.2026 23:42 Відповісти
Судячи по ушкодженням ровера, він таки намагався взяти вліво.
29.04.2026 03:30 Відповісти
Відео переглянь, там краще видно.
29.04.2026 11:45 Відповісти
То того шо він на ''Сенсі'' їхав...
28.04.2026 23:50 Відповісти
БМВ повертав ліворуч, схоже, йому було зелене (бо наступні авто роблять той же маневр), а Ровер проігнорував червоне і їхав прямо.
28.04.2026 23:52 Відповісти
Ні, там обом зелене. Тільки не згадаю, чи є там зелена стрілка.
Там інше питання: ровер мав би також робити поворот, але правий. На Тернопільську, до своєї хати. А то чо йому робити на кам'янецькій трасі ввечері? В Веселку на вечерю, хіба що...
29.04.2026 02:12 Відповісти
З Ружичної? Нема звичайно. Там і авто стоїть, чекає повернути наліво. Зелена стрілка коли з центру на Тернопільську, але вона тут ні до чого. Водій бехи взагалі незрозуміло, що робив.
29.04.2026 03:27 Відповісти
Я не місцевий і роблю висновки з відео. Може, і так, як ви кажете, бо інші ряди стоять. А водій ровера вирішив усіх об'їхати по крайній лівій, бо пана везе і пофіг на світлофор.
29.04.2026 12:36 Відповісти
Карма шоблу догнала
29.04.2026 00:01 Відповісти
не здохло, падло? чого оді людей турбувати
29.04.2026 01:42 Відповісти
Пацан хотів поперед олігарха проїхати, на перехресті з головної в лівий поворот? Обом, судячи з усього - зелене світло.
29.04.2026 02:06 Відповісти
новина з розділу "та й х...й з ним"
29.04.2026 07:34 Відповісти
"О. Бендер попал под лошадь". (с)
29.04.2026 09:13 Відповісти
Жаль,що не вбився
29.04.2026 09:31 Відповісти
мабуть, коментарі не були б такими радісними, якби дєткі на бесі вилетіли в лоб автівці,
де були б родичі або знайомі коментаторів...
29.04.2026 13:22 Відповісти
 
 