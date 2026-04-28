Нардеп группы "За майбутнє" Лабазюк попал в ДТП в Хмельницком. ВИДЕО
Народный депутат от фракции "За майбутнє" Сергей Лабазюк попал в дорожно-транспортное происшествие в Хмельницком.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Хмельницкой области и заявление Лабазюка в социальной сети Facebook.
Детали ДТП
Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 27 апреля, около 20:45 на перекрестке улиц Каменецкой и Тернопольской.
Произошло столкновение между автомобилями "BMW" под управлением 20-летнего жителя Хмельницкого и "Land Rover", за рулем которого находился 40-летний местный житель.
Вследствие ДТП 45-летний пассажир автомобиля "Land Rover" получил телесные повреждения. Его госпитализировали. Также травмировался 17-летний пассажир автомобиля "BMW". Его доставили в больницу для наблюдения за состоянием.
Следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения потерпевшим) Уголовного кодекса Украины и в настоящее время устанавливают все обстоятельства происшествия.
Что заявил нардеп?
Лабазюк подтвердил, что попал в ДТП.
"Находился на заднем пассажирском сиденье, несмотря на это получил переломы, ушибы и ряд неприятностей. Ехали спокойно в пределах скоростного режима (там и разгоняться негде). К сожалению, водитель BMW нашел такую возможность, вылетел на нашу (встречную) полосу и совершил лобовое столкновение", — написал парламентарий.
В подтверждение своих слов депутат обнародовал видео.
