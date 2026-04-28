1 634 19

Нардеп группы "За майбутнє" Лабазюк попал в ДТП в Хмельницком. ВИДЕО

Народный депутат от фракции "За майбутнє" Сергей Лабазюк попал в дорожно-транспортное происшествие в Хмельницком. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Хмельницкой области и заявление Лабазюка в социальной сети Facebook.

Детали ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 27 апреля, около 20:45 на перекрестке улиц Каменецкой и Тернопольской.

Произошло столкновение между автомобилями "BMW" под управлением 20-летнего жителя Хмельницкого и "Land Rover", за рулем которого находился 40-летний местный житель.

Нардеп Сергей Лабазюк попал в ДТП в Хмельницком

Вследствие ДТП 45-летний пассажир автомобиля "Land Rover" получил телесные повреждения. Его госпитализировали. Также травмировался 17-летний пассажир автомобиля "BMW". Его доставили в больницу для наблюдения за состоянием.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения потерпевшим) Уголовного кодекса Украины и в настоящее время устанавливают все обстоятельства происшествия.

Что заявил нардеп?

Лабазюк подтвердил, что попал в ДТП.

"Находился на заднем пассажирском сиденье, несмотря на это получил переломы, ушибы и ряд неприятностей. Ехали спокойно в пределах скоростного режима (там и разгоняться негде). К сожалению, водитель BMW нашел такую возможность, вылетел на нашу (встречную) полосу и совершил лобовое столкновение", — написал парламентарий.

В подтверждение своих слов депутат обнародовал видео.

депутат ДТП Лабазюк Сергей Хмельницкая область
Топ комментарии
+7
Все-таки якась справедливість є в тому, що «майбутнє», у вигляді 20 річного мажора на BMW, наздогнало депутата прямо в лоба.
28.04.2026 22:55 Ответить
+3
Коли кнопкодав не порушив правил дорожнього руху, то й відеозапис з веб-камери знайшовся.
28.04.2026 23:12 Ответить
+3
" не факт, що то мажори..." Достатньо просто того що на бмв , водії цих авто у своїй більшості без мажорства якісь трішки з дзигою . Спробуй на дорозі бмв обжени- у 99% випадків пертиметься потім тебе обігнати хоч до того як на волах їхав.
28.04.2026 23:34 Ответить
на "майбаху"?
28.04.2026 22:59 Ответить
На новенькому Рейндж Ровері, у Бігуса розповідали, що недавно купив...
28.04.2026 23:22 Ответить
не підтримує традиції депутатської групи.
28.04.2026 23:25 Ответить
там і його папа на такому їздить в столову на елеватор
28.04.2026 23:37 Ответить
Той випадок коли bmw яке летить в дрифті на депутата за майбутнє шкода більше ніж депутата ...
28.04.2026 23:10 Ответить
яке їхало - таке здибало .
28.04.2026 23:27 Ответить
Це мабуть політичне замовлення...)))
28.04.2026 23:11 Ответить
тут головне в відеозапису, щоб його дама з заднього сидіння в кадр не потрапила. а то може їй невдобно якось буде в нігліже красуватись ))
28.04.2026 23:25 Ответить
розходимось. шо для одного, шо для другого, це так - мілка пригода. куплють нові, ще кращі авто. доки йде війна й нема проблем з грошима, нема проблєм й з таким розхідником як машини.
28.04.2026 23:22 Ответить
БМВ не нова там, тому не факт, що то мажори...
28.04.2026 23:24 Ответить
Це само собою, але я про їхнє багатство кажу... Зараз ще досі є багато дятлів на дідових жигулях, з яких вони якогось хєра бампери познімали. Не менш, відбиті, ніж більшість бмв-шників, але ж вони не мажори...
29.04.2026 00:23 Ответить
Судячи з відео "Land Rover" міг продовжити рух у своїй полосій нічого б не трапилося, но він замість трохи уйти лівворуч вивернув руля праворуч в напрямку руху бмв.
28.04.2026 23:42 Ответить
То того шо він на ''Сенсі'' їхав...
28.04.2026 23:50 Ответить
БМВ повертав ліворуч, схоже, йому було зелене (бо наступні авто роблять той же маневр), а Ровер проігнорував червоне і їхав прямо.
28.04.2026 23:52 Ответить
Карма шоблу догнала
29.04.2026 00:01 Ответить
 
 