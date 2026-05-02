Військових "Вовків Да Вінчі" підозрюють у побитті та викраденні чоловіка на Дніпропетровщині: у батальйоні прокоментували. ФОТОрепортаж
У місті Шахтарське на Дніпропетровщині поліцейські затримали групу осіб, підозрюваних у стрілянині та викраденні чоловіка. У батальйоні "Вовки Да Вінчі" підтвердили причетність до цього військових підрозділу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву поліції Дніпропетровщини та допис "Вовків да Вінчі".
Деталі інциденту
"У Синельниківському районі поліцейські затримали групу осіб, підозрюваних у стрілянині та викраденні чоловіка. Після скоєних злочинів фігуранти намагалися уникнути кримінальної відповідальності та переховувалися в одному з населених пунктів області", - сказано в заяві поліції.
Повідомлення про злочин біля магазину у місті Шахтарське надійшло до поліції 1 травня близько 23:40.
Правоохоронці встановили, що троє чоловіків віком 38, 25 та 24 років приїхали до магазину на автомобілі. На той момент у приміщенні перебували охоронниця та її знайомий. Зловмисники вчинили конфлікт з 20-річним чоловіком, який переріс у бійку. В ході якої фігуранти побили потерпілого.
Надалі нападники посадили знепритомленого чоловіка до автомобіля та здійснили кілька пострілів з автоматичної зброї у бік будівлі магазину. Внаслідок обстрілу пошкоджено фасад, також сталося загоряння. Після цього зловмисники поїхали з місця події.
Поліцейські встановили місцезнаходження потерпілого — його виявили у непритомному стані. Чоловіка госпіталізовано до медичного закладу.
Також правоохоронці встановили осіб, причетних до злочину, їхнє місцеперебування та затримали фігурантів у сусідньому населеному пункті.
"Трьох чоловіків затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Тривають слідчі дії", - розповіли у поліції.
Заява батальйону
У батальйоні "Вовки Да Вінчі" підтвердили, що до інциденту причетні військовослужбовці підрозділу.
"Передусім хочемо сказати: нам дуже прикро, що це сталося. Подібна поведінка є неприйнятною та несумісною з цінностями нашого батальйону й образом українського військового... Ми вже проводимо внутрішнє розслідування та повністю сприяємо правоохоронним органам. Учасники інциденту понесуть відповідне покарання. Варто зазначити, що ці бійці тривалий час воюють і виконують важкі бойові завдання у складі одного з найефективніших підрозділів країни. Але це не є виправданням тому, що сталося. Ми не збираємося перекладати відповідальність лише на окремих людей. Репутацію батальйону створює кожен із нас, тому відповідальність за цей випадок понесе весь підрозділ", - сказано в заяві.
У заяві додали, що бійці батальйону, включно з офіцерським складом, відпрацюють на потреби громади.
"Ми також хочемо запросити мешканців Шахтарського долучитися й написати, яку саме допомогу батальйон міг би надати місту: прибирання, ремонтні чи соціальні роботи або інші корисні ініціативи", - йдеться у дописі.
Військовослужбовці підрозділу "Вовки да Вінчі" побили та викрали хлопця у Дніпропетровській області за те, що він відмовився продати їм алкоголь та закрив магазин, - повідомляють місцеві ЗМІ.
На відео видно, як четверо чоловіків вночі вриваються до магазину, витягують звідти молодого хлопця і жорстоко його б'ють, після чого запихають у багажник пікапа та їдуть геть. Очевидці стверджують, що після цього потерпілий зазнав катувань і був викинутий на околиці міста.
У батальйоні підтвердили інцидент і повідомили про початок внутрішнього розслідування та повну співпрацю з правоохоронцями - винні будуть притягнуті до відповідальності.
Побили "конкурента" і здійснили "кілька пострілів" по фасаду приміщення.
На фото 28 гільз.
Як говорив класик: "Кожен з вас президент!"
Це ті ( Філімонов і Михайлова ), що рейдернули назву справжніх "вовків", з якими воював Дмитро Коцюбайло.
І тепер ********* ім'я Дмитра Коцюбайла - Да Вінчі.
Лютий 2024 року:
"Віднедавна наш підрозділ пережив структурні трансформації та пройшов етап оновлення/очищення. З лав батальйону «Да Вінчі» (1 ОШБ) та ДУК ПС (Добровольчий Український Корпус «Правий сектор», - ред.) вийшли особи, які ініціювали перегляд колективних пріоритетів, визначених ще за життя Дмитра. В структурі назви їхнього утворення також присутнє ім'я Да Вінчі, але «не все золото, що блищить», - йдеться у заяві бригади."
Ні!Це з'явилось не на порожньому місці .Були напрацювання:"Мені все дозволено!"
Тут строки від 7 до 10,яке нах відпрацювати?
В алкогольному сп'янінні межа, перепад між ємпатіею та агресією ниць ніякий.
Но шоб там не сталось могли обійтись налисниками, а так у трьох одного та ще зі зброєю.
Горілка не одному зламала життя.
Бо працювати завезуть дешевих бангладешців.
ситуація (не виключено) можливо спровокована самими "потерпілими тиловиками", та це не виправдовує "вояків вдягнених по-гражданкє"..
подібними діями ці водночас Герої і дебіли формують серед, істЄрічєк, ждунів і какаразніц тилу цілу армію внутрішніх ворогів України, п'яту колону Московії..
ці ідіоти, на авто яким, ймовірно, збирали по гривні у тому ж тилу волонтери та Українці, підставили під удар усих захисників України..
потім вони же дивуються і бідкаються "звідки беруться за спинами захисників підпалювачи та підривники військових"..
сором і ганьба.. покарання за таку підставу Сил Оборони України має бути найсуворішим..
Приїхали за добавкою горілки, а їм відмовили у продажі через комендантську годину. Вирішили взяти самі, у них же автомат) Вони "круті хлопаки", а тут бач не продають.