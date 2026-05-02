Військових "Вовків Да Вінчі" підозрюють у побитті та викраденні чоловіка на Дніпропетровщині: у батальйоні прокоментували. ФОТОрепортаж

У місті Шахтарське на Дніпропетровщині поліцейські затримали групу осіб, підозрюваних у стрілянині та викраденні чоловіка. У батальйоні "Вовки Да Вінчі" підтвердили причетність до цього військових підрозділу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву поліції Дніпропетровщини та допис "Вовків да Вінчі".

Деталі інциденту

"У Синельниківському районі поліцейські затримали групу осіб, підозрюваних у стрілянині та викраденні чоловіка. Після скоєних злочинів фігуранти намагалися уникнути кримінальної відповідальності та переховувалися в одному з населених пунктів області", - сказано в заяві поліції.

Повідомлення про злочин біля магазину у місті Шахтарське надійшло до поліції 1 травня близько 23:40.

Правоохоронці встановили, що троє чоловіків віком 38, 25 та 24 років приїхали до магазину на автомобілі. На той момент у приміщенні перебували охоронниця та її знайомий. Зловмисники вчинили конфлікт з 20-річним чоловіком, який переріс у бійку. В ході якої фігуранти побили потерпілого.

Надалі нападники посадили знепритомленого чоловіка до автомобіля та здійснили кілька пострілів з автоматичної зброї у бік будівлі магазину. Внаслідок обстрілу пошкоджено фасад, також сталося загоряння. Після цього зловмисники поїхали з місця події.

Поліцейські встановили місцезнаходження потерпілого — його виявили у непритомному стані. Чоловіка госпіталізовано до медичного закладу.

Також правоохоронці встановили осіб, причетних до злочину, їхнє місцеперебування та затримали фігурантів у сусідньому населеному пункті.

"Трьох чоловіків затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Тривають слідчі дії", - розповіли у поліції.

Заява батальйону

У батальйоні "Вовки Да Вінчі" підтвердили, що до інциденту причетні військовослужбовці підрозділу.

"Передусім хочемо сказати: нам дуже прикро, що це сталося. Подібна поведінка є неприйнятною та несумісною з цінностями нашого батальйону й образом українського військового... Ми вже проводимо внутрішнє розслідування та повністю сприяємо правоохоронним органам. Учасники інциденту понесуть відповідне покарання. Варто зазначити, що ці бійці тривалий час воюють і виконують важкі бойові завдання у складі одного з найефективніших підрозділів країни. Але це не є виправданням тому, що сталося. Ми не збираємося перекладати відповідальність лише на окремих людей. Репутацію батальйону створює кожен із нас, тому відповідальність за цей випадок понесе весь підрозділ", - сказано в заяві.

У заяві додали, що бійці батальйону, включно з офіцерським складом, відпрацюють на потреби громади.

"Ми також хочемо запросити мешканців Шахтарського долучитися й написати, яку саме допомогу батальйон міг би надати місту: прибирання, ремонтні чи соціальні роботи або інші корисні ініціативи", - йдеться у дописі. 

02.05.2026 22:26 Відповісти
Тут строки від 7 до 10,яке нах відпрацювати?
02.05.2026 22:39 Відповісти
02.05.2026 22:24 Відповісти
Хотілось б трохи більше інформації з соцмереж потерпілого.
02.05.2026 22:20 Відповісти
По магазину навіщо стріляти,чи він теж в соцмережах ?Ніщо не виправдовує цих приматів!!
02.05.2026 22:26 Відповісти
Таке є відео.Ті з вовків,як гопарі якісь себе поводили.
02.05.2026 22:27 Відповісти
🤯👀😡😡Це ЖАХХ.....

Військовослужбовці підрозділу "Вовки да Вінчі" побили та викрали хлопця у Дніпропетровській області за те, що він відмовився продати їм алкоголь та закрив магазин, - повідомляють місцеві ЗМІ.

На відео видно, як четверо чоловіків вночі вриваються до магазину, витягують звідти молодого хлопця і жорстоко його б'ють, після чого запихають у багажник пікапа та їдуть геть. Очевидці стверджують, що після цього потерпілий зазнав катувань і був викинутий на околиці міста.

У батальйоні підтвердили інцидент і повідомили про початок внутрішнього розслідування та повну співпрацю з правоохоронцями - винні будуть притягнуті до відповідальності.

@Ukrainian_timess
Тут є все
02.05.2026 22:29 Відповісти
Кидають в багажник і їдуть геть. Після цього як стверджують очевидці потерпілий зазнає катувань і був викинутий на околиці міста. В мене питання де були очевидці які бачили катування, вони бігли за машиною чи перебували в середині авто, чи цей текст писав малограмотний журналюга- ідіот ?
02.05.2026 23:35 Відповісти
Захотілося горілки і кохання.🤷‍♂️

Побили "конкурента" і здійснили "кілька пострілів" по фасаду приміщення.
На фото 28 гільз.

Як говорив класик: "Кожен з вас президент!"
02.05.2026 22:24 Відповісти
Придурастий, чому жирним шрифтом пишеш? Думаєш, висер твого тилового моску комусь цікавий?
02.05.2026 22:35 Відповісти
Тобі цікавий. Ти ж читаєш.
02.05.2026 22:48 Відповісти
👍
03.05.2026 08:41 Відповісти
Влада Зєлєнского розкладає військо, усуваючи від командування принципових і самостійних кадрових командирів, підозрюючи їх у симпатіях до Залужного, чи Порошенка. Таких, викинутих з війська вже тисячі. Їх змінили кон'юктурники, зарлбітчани і просто випадкові люди з обойми Сирсьеого-Зєлєнского. І це - наслідок такого.
02.05.2026 22:28 Відповісти
Сильно опасались охранницы(почти рожок отстреляли). Смельчаки, емае...
02.05.2026 22:29 Відповісти
А вусата мадам що каже?
02.05.2026 22:29 Відповісти
Що, вже і цей підрозділ став бандформуванням зеленского. Якесь нквд. Та не якесь, а зеленского. Куди все йде? Козаки запоріжськи, Січ.
02.05.2026 22:32 Відповісти
02.05.2026 22:33 Відповісти
Це ж не справжні "Вовки Да Вінчі".
Це ті ( Філімонов і Михайлова ), що рейдернули назву справжніх "вовків", з якими воював Дмитро Коцюбайло.
І тепер ********* ім'я Дмитра Коцюбайла - Да Вінчі.
03.05.2026 00:17 Відповісти
Заява справжніх "вовків" Да Вінчі, з якими воював Дмитро.

Лютий 2024 року:
"Віднедавна наш підрозділ пережив структурні трансформації та пройшов етап оновлення/очищення. З лав батальйону «Да Вінчі» (1 ОШБ) та ДУК ПС (Добровольчий Український Корпус «Правий сектор», - ред.) вийшли особи, які ініціювали перегляд колективних пріоритетів, визначених ще за життя Дмитра. В структурі назви їхнього утворення також присутнє ім'я Да Вінчі, але «не все золото, що блищить», - йдеться у заяві бригади."
03.05.2026 00:20 Відповісти
"ці бійці тривалий час воюють і виконують важкі бойові завдання у складі одного з найефективніших підрозділів країни " ....
Ні!Це з'явилось не на порожньому місці .Були напрацювання:"Мені все дозволено!"
02.05.2026 22:33 Відповісти
Тут строки від 7 до 10,яке нах відпрацювати?
02.05.2026 22:39 Відповісти
Бантустан как он есть
02.05.2026 22:42 Відповісти
Зедустан!
02.05.2026 23:38 Відповісти
Переведуть у ТЦК!
02.05.2026 22:44 Відповісти
Ті підори повинні сісти надовго.Доказів з відеокамери достатньо.
02.05.2026 22:50 Відповісти
"Відпрацюють"! Здоров'я хлопцю теж відпрацюють?
02.05.2026 23:00 Відповісти
23.40 магазин працює,взагалі то біля *передка*там гешефт величезний,але рискований,той випадок.
02.05.2026 23:03 Відповісти
ти хочеш сказати що магазин винен?
03.05.2026 00:12 Відповісти
А вони по хлібушек приїзжали? Та скільки флакон коштує в 23.40?
В алкогольному сп'янінні межа, перепад між ємпатіею та агресією ниць ніякий.
Но шоб там не сталось могли обійтись налисниками, а так у трьох одного та ще зі зброєю.
Горілка не одному зламала життя.
03.05.2026 01:30 Відповісти
Зімбабве , тільки в центрі Європи
02.05.2026 23:20 Відповісти
Бангладеш.
03.05.2026 08:03 Відповісти
Котики приіхали за горілкою опохмелитись. 20 річний молокосос-ухилянт почав заважати та грубити бойовим вовкам. Звісно вигреб люлей.
02.05.2026 23:32 Відповісти
нехай не зрозуміло що з хлопцем , а що з жінкою- чітко видно що один,,вояка,, урод і дегенерат.Такому- ДОВІЧНЕ
03.05.2026 07:03 Відповісти
А що буде, коли закінчиться війна? І такі леонардо розповзуться по всій Україні?
02.05.2026 23:33 Відповісти
В тобі в Польщі чого переживати ?
02.05.2026 23:38 Відповісти
Після війни має бути сувора заборона (з суворим контролем) на володіння зброєю для всіх учасників війни.
02.05.2026 23:53 Відповісти
може краще нас всіх розстріляти?
03.05.2026 01:10 Відповісти
Кого вас?
03.05.2026 09:10 Відповісти
Що? Мабуть рекет та свавілля... ((((
Бо працювати завезуть дешевих бангладешців.
03.05.2026 08:04 Відповісти
Головне назву придумати поетично-історичну , а викрадати і бити людей по українськи.
03.05.2026 00:20 Відповісти
Говнокомандувач рашист сирський рулить.
03.05.2026 00:24 Відповісти
Цих гандонів на нуль на пів року, всяке бажання відібь'є таке робити! Це мабуть тиловики.
03.05.2026 00:58 Відповісти
Ні.... такі гарні кадри потрібні ТЦК.
03.05.2026 02:15 Відповісти
Це бойовий підрозділ й місто за 50км від лбз. На жаль герої з передка зовсім не тотожне раціональній людині, скоріш навпаки, особливо під синькою.
03.05.2026 02:16 Відповісти
А шо хтось думав що всі у ЗСУ "котики" та добропорядні громадяни?..... хоча відсотків 73 можливо й думали..... гідна відповідь підрозділу, чесно й без намагання "порешати" чи відхреститися ( "тихенько в ліс піти").
03.05.2026 03:18 Відповісти
огидно і тупо..
ситуація (не виключено) можливо спровокована самими "потерпілими тиловиками", та це не виправдовує "вояків вдягнених по-гражданкє"..
подібними діями ці водночас Герої і дебіли формують серед, істЄрічєк, ждунів і какаразніц тилу цілу армію внутрішніх ворогів України, п'яту колону Московії..
ці ідіоти, на авто яким, ймовірно, збирали по гривні у тому ж тилу волонтери та Українці, підставили під удар усих захисників України..
потім вони же дивуються і бідкаються "звідки беруться за спинами захисників підпалювачи та підривники військових"..
сором і ганьба.. покарання за таку підставу Сил Оборони України має бути найсуворішим..
03.05.2026 04:22 Відповісти
Все по факту як є
03.05.2026 08:06 Відповісти
цей урод в чорному потребує довічне і це чітко видно по відношенню до жінки. ПОТВОРА І ПОКИДЬОК.
03.05.2026 06:53 Відповісти
Это либо падение дисциплины,за что отвечает командир,либо туман в головах от принимаемой химии,что тем более на ответственности командира,ловите его.
03.05.2026 07:55 Відповісти
Тут немає нічого дивного, 3/4 жителів країни тупе звіряче бидло. І не важливо це ТЦК чи ЗСУ.
Приїхали за добавкою горілки, а їм відмовили у продажі через комендантську годину. Вирішили взяти самі, у них же автомат) Вони "круті хлопаки", а тут бач не продають.
03.05.2026 08:16 Відповісти
Це тільки квіточки, що буде коли війна закінчиться і хлопці повернутися додому? Чи є для них робота? Чи буде реабілітація? Навіть якщо Україну візьмуть в ЄС, то вільного доступу до ринку праці не буде, такі країни як Німеччина чи Австрія запровадять обмеження на 100%, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Литва, Латвія, Естонія та Словенія чекали 7 років після вступу в ЄС
03.05.2026 09:24 Відповісти
Ось ми і побачили яка доля чекає на молодь 18-22 яка залишилася в Україні. А міг би звалити в Польщу, жити собі не тужити. Хай це буде прикладом для інших. Тікайте звідси поки можете, далі буде гірше
03.05.2026 09:39 Відповісти
 
 