Військових "Вовків Да Вінчі" підозрюють у побитті та викраденні чоловіка на Дніпропетровщині: у батальйоні прокоментували. ФОТОрепортаж

У місті Шахтарське на Дніпропетровщині поліцейські затримали групу осіб, підозрюваних у стрілянині та викраденні чоловіка. У батальйоні "Вовки Да Вінчі" підтвердили причетність до цього військових підрозділу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву поліції Дніпропетровщини та допис "Вовків да Вінчі".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі інциденту

"У Синельниківському районі поліцейські затримали групу осіб, підозрюваних у стрілянині та викраденні чоловіка. Після скоєних злочинів фігуранти намагалися уникнути кримінальної відповідальності та переховувалися в одному з населених пунктів області", - сказано в заяві поліції.

Повідомлення про злочин біля магазину у місті Шахтарське надійшло до поліції 1 травня близько 23:40.

Правоохоронці встановили, що троє чоловіків віком 38, 25 та 24 років приїхали до магазину на автомобілі. На той момент у приміщенні перебували охоронниця та її знайомий. Зловмисники вчинили конфлікт з 20-річним чоловіком, який переріс у бійку. В ході якої фігуранти побили потерпілого.

Надалі нападники посадили знепритомленого чоловіка до автомобіля та здійснили кілька пострілів з автоматичної зброї у бік будівлі магазину. Внаслідок обстрілу пошкоджено фасад, також сталося загоряння. Після цього зловмисники поїхали з місця події.

Поліцейські встановили місцезнаходження потерпілого — його виявили у непритомному стані. Чоловіка госпіталізовано до медичного закладу.

Також правоохоронці встановили осіб, причетних до злочину, їхнє місцеперебування та затримали фігурантів у сусідньому населеному пункті.

"Трьох чоловіків затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Тривають слідчі дії", - розповіли у поліції.

Читайте також: Поставив солдатів на коліна та побив підлеглого: офіцеру на Черкащині повідомили про підозру, - ДБР

Заява батальйону

У батальйоні "Вовки Да Вінчі" підтвердили, що до інциденту причетні військовослужбовці підрозділу.

"Передусім хочемо сказати: нам дуже прикро, що це сталося. Подібна поведінка є неприйнятною та несумісною з цінностями нашого батальйону й образом українського військового... Ми вже проводимо внутрішнє розслідування та повністю сприяємо правоохоронним органам. Учасники інциденту понесуть відповідне покарання. Варто зазначити, що ці бійці тривалий час воюють і виконують важкі бойові завдання у складі одного з найефективніших підрозділів країни. Але це не є виправданням тому, що сталося. Ми не збираємося перекладати відповідальність лише на окремих людей. Репутацію батальйону створює кожен із нас, тому відповідальність за цей випадок понесе весь підрозділ", - сказано в заяві.

У заяві додали, що бійці батальйону, включно з офіцерським складом, відпрацюють на потреби громади.

"Ми також хочемо запросити мешканців Шахтарського долучитися й написати, яку саме допомогу батальйон міг би надати місту: прибирання, ремонтні чи соціальні роботи або інші корисні ініціативи", - йдеться у дописі.

Читайте також: Побив колишню й обпалив їй обличчя - військовослужбовцю з Хмельниччини повідомлено про підозру, - ДБР