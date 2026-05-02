На Днепропетровщине военных из батальона "Волки Да Винчи" подозревают в избиении и похищении мужчины: в батальоне прокомментировали. ФОТОРЕПОРТАЖ

В городе Шахтерское Днепропетровской области полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в стрельбе и похищении мужчины. В батальоне "Волки Да Винчи" подтвердили причастность к этому военного подразделения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление полиции Днепропетровской области и сообщение "Волков Да Винчи".

Детали инцидента

"В Синельниковском районе полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в стрельбе и похищении мужчины. После совершения преступлений фигуранты пытались уйти от уголовной ответственности и скрывались в одном из населенных пунктов области", — говорится в заявлении полиции.

Сообщение о преступлении возле магазина в городе Шахтерское поступило в полицию 1 мая около 23:40.

Правоохранители установили, что трое мужчин в возрасте 38, 25 и 24 лет приехали к магазину на автомобиле. В тот момент в помещении находились охранница и ее знакомый. Злоумышленники вступили в конфликт с 20-летним мужчиной, который перерос в драку. В ходе которой фигуранты избили потерпевшего.

Впоследствии нападавшие посадили потерявшего сознание мужчину в автомобиль и произвели несколько выстрелов из автоматического оружия в сторону здания магазина. Вследствие обстрела был поврежден фасад, также произошло возгорание. После этого злоумышленники уехали с места происшествия.

Полицейские установили местонахождение потерпевшего — его обнаружили в бессознательном состоянии. Мужчина госпитализирован в медицинское учреждение.

Также правоохранители установили лиц, причастных к преступлению, их местонахождение и задержали фигурантов в соседнем населенном пункте.

"Троих мужчин задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о предъявлении им подозрения. Продолжаются следственные действия", — сообщили в полиции.

Заявление батальона

В батальоне "Волки Да Винчи" подтвердили, что к инциденту причастны военнослужащие подразделения.

"Прежде всего хотим сказать: нам очень жаль, что это произошло. Подобное поведение неприемлемо и несовместимо с ценностями нашего батальона и образом украинского военного... Мы уже проводим внутреннее расследование и полностью содействуем правоохранительным органам. Участники инцидента понесут соответствующее наказание. Стоит отметить, что эти бойцы длительное время воюют и выполняют тяжелые боевые задачи в составе одного из самых эффективных подразделений страны. Но это не является оправданием тому, что произошло. Мы не собираемся перекладывать ответственность только на отдельных людей. Репутацию батальона создает каждый из нас, поэтому ответственность за этот случай понесет все подразделение", - говорится в заявлении.

В заявлении добавили, что бойцы батальона, включая офицерский состав, будут работать на нужды громады.

"Мы также хотим пригласить жителей Шахтерского присоединиться и написать, какую именно помощь батальон мог бы оказать городу: уборка, ремонтные или социальные работы или другие полезные инициативы", - говорится в сообщении.

