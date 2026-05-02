На Днепропетровщине военных из батальона "Волки Да Винчи" подозревают в избиении и похищении мужчины: в батальоне прокомментировали. ФОТОРЕПОРТАЖ

В городе Шахтерское Днепропетровской области полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в стрельбе и похищении мужчины. В батальоне "Волки Да Винчи" подтвердили причастность к этому военного подразделения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление полиции Днепропетровской области и сообщение "Волков Да Винчи".

Детали инцидента

"В Синельниковском районе полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в стрельбе и похищении мужчины. После совершения преступлений фигуранты пытались уйти от уголовной ответственности и скрывались в одном из населенных пунктов области", — говорится в заявлении полиции.

Сообщение о преступлении возле магазина в городе Шахтерское поступило в полицию 1 мая около 23:40.

Правоохранители установили, что трое мужчин в возрасте 38, 25 и 24 лет приехали к магазину на автомобиле. В тот момент в помещении находились охранница и ее знакомый. Злоумышленники вступили в конфликт с 20-летним мужчиной, который перерос в драку. В ходе которой фигуранты избили потерпевшего.

Впоследствии нападавшие посадили потерявшего сознание мужчину в автомобиль и произвели несколько выстрелов из автоматического оружия в сторону здания магазина. Вследствие обстрела был поврежден фасад, также произошло возгорание. После этого злоумышленники уехали с места происшествия.

Полицейские установили местонахождение потерпевшего — его обнаружили в бессознательном состоянии. Мужчина госпитализирован в медицинское учреждение.

Также правоохранители установили лиц, причастных к преступлению, их местонахождение и задержали фигурантов в соседнем населенном пункте.

"Троих мужчин задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о предъявлении им подозрения. Продолжаются следственные действия", — сообщили в полиции.

Заявление батальона

В батальоне "Волки Да Винчи" подтвердили, что к инциденту причастны военнослужащие подразделения.

"Прежде всего хотим сказать: нам очень жаль, что это произошло. Подобное поведение неприемлемо и несовместимо с ценностями нашего батальона и образом украинского военного... Мы уже проводим внутреннее расследование и полностью содействуем правоохранительным органам. Участники инцидента понесут соответствующее наказание. Стоит отметить, что эти бойцы длительное время воюют и выполняют тяжелые боевые задачи в составе одного из самых эффективных подразделений страны. Но это не является оправданием тому, что произошло. Мы не собираемся перекладывать ответственность только на отдельных людей. Репутацию батальона создает каждый из нас, поэтому ответственность за этот случай понесет все подразделение", - говорится в заявлении.

В заявлении добавили, что бойцы батальона, включая офицерский состав, будут работать на нужды громады.

"Мы также хотим пригласить жителей Шахтерского присоединиться и написать, какую именно помощь батальон мог бы оказать городу: уборка, ремонтные или социальные работы или другие полезные инициативы", - говорится в сообщении. 

избиение (9614) военнослужащие (6440) Днепропетровская область (5132) Синельниковский район (515) Шахтерское (6)
Топ комментарии
+18
По магазину навіщо стріляти,чи він теж в соцмережах ?Ніщо не виправдовує цих приматів!!
02.05.2026 22:26 Ответить
+15
Захотілося горілки і кохання.🤷‍♂️

Побили "конкурента" і здійснили "кілька пострілів" по фасаду приміщення.
На фото 28 гільз.

Як говорив класик: "Кожен з вас президент!"
02.05.2026 22:24 Ответить
+13
Влада Зєлєнского розкладає військо, усуваючи від командування принципових і самостійних кадрових командирів, підозрюючи їх у симпатіях до Залужного, чи Порошенка. Таких, викинутих з війська вже тисячі. Їх змінили кон'юктурники, зарлбітчани і просто випадкові люди з обойми Сирсьеого-Зєлєнского. І це - наслідок такого.
02.05.2026 22:28 Ответить
Хотілось б трохи більше інформації з соцмереж потерпілого.
02.05.2026 22:20 Ответить
Таке є відео.Ті з вовків,як гопарі якісь себе поводили.
02.05.2026 22:27 Ответить
🤯👀😡😡Це ЖАХХ.....

Військовослужбовці підрозділу "Вовки да Вінчі" побили та викрали хлопця у Дніпропетровській області за те, що він відмовився продати їм алкоголь та закрив магазин, - повідомляють місцеві ЗМІ.

На відео видно, як четверо чоловіків вночі вриваються до магазину, витягують звідти молодого хлопця і жорстоко його б'ють, після чого запихають у багажник пікапа та їдуть геть. Очевидці стверджують, що після цього потерпілий зазнав катувань і був викинутий на околиці міста.

У батальйоні підтвердили інцидент і повідомили про початок внутрішнього розслідування та повну співпрацю з правоохоронцями - винні будуть притягнуті до відповідальності.

@Ukrainian_timess
Тут є все
02.05.2026 22:29 Ответить
Кидають в багажник і їдуть геть. Після цього як стверджують очевидці потерпілий зазнає катувань і був викинутий на околиці міста. В мене питання де були очевидці які бачили катування, вони бігли за машиною чи перебували в середині авто, чи цей текст писав малограмотний журналюга- ідіот ?
02.05.2026 23:35 Ответить
Придурастий, чому жирним шрифтом пишеш? Думаєш, висер твого тилового моску комусь цікавий?
02.05.2026 22:35 Ответить
Тобі цікавий. Ти ж читаєш.
02.05.2026 22:48 Ответить
Сильно опасались охранницы(почти рожок отстреляли). Смельчаки, емае...
02.05.2026 22:29 Ответить
А вусата мадам що каже?
02.05.2026 22:29 Ответить
Що, вже і цей підрозділ став бандформуванням зеленского. Якесь нквд. Та не якесь, а зеленского. Куди все йде? Козаки запоріжськи, Січ.
02.05.2026 22:32 Ответить
02.05.2026 22:33 Ответить
Це ж не справжні "Вовки Да Вінчі".
Це ті ( Філімонов і Михайлова ), що рейдернули назву справжніх "вовків", з якими воював Дмитро Коцюбайло.
І тепер ********* ім'я Дмитра Коцюбайла - Да Вінчі.
03.05.2026 00:17 Ответить
Заява справжніх "вовків" Да Вінчі, з якими воював Дмитро.

Лютий 2024 року:
"Віднедавна наш підрозділ пережив структурні трансформації та пройшов етап оновлення/очищення. З лав батальйону «Да Вінчі» (1 ОШБ) та ДУК ПС (Добровольчий Український Корпус «Правий сектор», - ред.) вийшли особи, які ініціювали перегляд колективних пріоритетів, визначених ще за життя Дмитра. В структурі назви їхнього утворення також присутнє ім'я Да Вінчі, але «не все золото, що блищить», - йдеться у заяві бригади."
03.05.2026 00:20 Ответить
"ці бійці тривалий час воюють і виконують важкі бойові завдання у складі одного з найефективніших підрозділів країни " ....
Ні!Це з'явилось не на порожньому місці .Були напрацювання:"Мені все дозволено!"
02.05.2026 22:33 Ответить
У заяві додали, що бійці батальйону, включно з офіцерським складом, відпрацюють на потреби громади. Джерело: https://censor.net/ua/p4001206

Тут строки від 7 до 10,яке нах відпрацювати?
02.05.2026 22:39 Ответить
Бантустан как он есть
02.05.2026 22:42 Ответить
Зедустан!
02.05.2026 23:38 Ответить
Переведуть у ТЦК!
02.05.2026 22:44 Ответить
Ті підори повинні сісти надовго.Доказів з відеокамери достатньо.
02.05.2026 22:50 Ответить
"Відпрацюють"! Здоров'я хлопцю теж відпрацюють?
02.05.2026 23:00 Ответить
23.40 магазин працює,взагалі то біля *передка*там гешефт величезний,але рискований,той випадок.
02.05.2026 23:03 Ответить
ти хочеш сказати що магазин винен?
03.05.2026 00:12 Ответить
А вони по хлібушек приїзжали? Та скільки флакон коштує в 23.40?
В алкогольному сп'янінні межа, перепад між ємпатіею та агресією ниць ніякий.
Но шоб там не сталось могли обійтись налисниками, а так у трьох одного та ще зі зброєю.
Горілка не одному зламала життя.
03.05.2026 01:30 Ответить
Зімбабве , тільки в центрі Європи
02.05.2026 23:20 Ответить
Котики приіхали за горілкою опохмелитись. 20 річний молокосос-ухилянт почав заважати та грубити бойовим вовкам. Звісно вигреб люлей.
02.05.2026 23:32 Ответить
А що буде, коли закінчиться війна? І такі леонардо розповзуться по всій Україні?
02.05.2026 23:33 Ответить
В тобі в Польщі чого переживати ?
02.05.2026 23:38 Ответить
Після війни має бути сувора заборона (з суворим контролем) на володіння зброєю для всіх учасників війни.
02.05.2026 23:53 Ответить
може краще нас всіх розстріляти?
03.05.2026 01:10 Ответить
Головне назву придумати поетично-історичну , а викрадати і бити людей по українськи.
03.05.2026 00:20 Ответить
Говнокомандувач рашист сирський рулить.
03.05.2026 00:24 Ответить
Цих гандонів на нуль на пів року, всяке бажання відібь'є таке робити! Це мабуть тиловики.
03.05.2026 00:58 Ответить
 
 