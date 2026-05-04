Власницю підприємства, яке відремонтувало "будинок уряду ЛНР", затримали у Києві. ФОТОрепортаж
Власницю будівельного підприємства з Луганщини, яка співпрацювала з владою окупантів, затримано у Києві.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Встановлено, що у 2025 році її компанія здійснила ремонтні роботи у так званому "будинку уряду ЛНР", отримавши за це понад 630 тис. грн.
"У 2023 році через родичів, які залишилися на тимчасово окупованій території, підозрювана, яка проживає у Києві, перереєструвала підприємство за законодавством рф та включила його до системи державних закупівель країни-агресора.
Надалі компанія виконувала роботи на об’єктах окупаційної адміністрації, зокрема проводила будівельно-ремонтні роботи у так званому "будинку уряду лнр". Встановлено, що у 2025 році від діяльності на тимчасово окупованій території підозрювана отримала понад 630 тис. грн", - йдеться в повідомленні.
Наразі їй повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України).
Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль