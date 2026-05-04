Власницю підприємства, яке відремонтувало "будинок уряду ЛНР", затримали у Києві. ФОТОрепортаж

Власницю будівельного підприємства з Луганщини, яка співпрацювала з владою окупантів, затримано у Києві.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Встановлено, що у 2025 році її компанія здійснила ремонтні роботи у так званому "будинку уряду ЛНР", отримавши за це понад 630 тис. грн.

"У 2023 році через родичів, які залишилися на тимчасово окупованій території, підозрювана, яка проживає у Києві, перереєструвала підприємство за законодавством рф та включила його до системи державних закупівель країни-агресора.

Надалі компанія виконувала роботи на об’єктах окупаційної адміністрації, зокрема проводила будівельно-ремонтні роботи у так званому "будинку уряду лнр". Встановлено, що у 2025 році від діяльності на тимчасово окупованій території підозрювана отримала понад 630 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Наразі їй повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Топ коментарі
скільки таких паскуд вирішили жити в Україні...не дай Бог..
показати весь коментар
04.05.2026 15:41 Відповісти
відчайдушна хвойда, какаразніца..
показати весь коментар
04.05.2026 15:40 Відповісти
Да просто так "какаяразніца", тут явно не пройде, просто так зайти на ремонт будь-яких "державних" установ, а особливо в бондустанах, не можливо, там зазавичай провірені, свої люди працюють
показати весь коментар
04.05.2026 16:01 Відповісти
Дивно, її ціла група московітав на ТОТ шукають, щоб па сруськім традиціям, і у хвіст і в гриву їй вставити, своє вялічіє немите, а вона, аж он де ошивається!?!?? Непроста ця шалава, з такими зв'язками у запарєбрікавих!! Єфремов з калінкаровим, ну глибоко зтурбовані….
показати весь коментар
04.05.2026 16:07 Відповісти
Аж смішно, ремонт будинку в 630 тис. грн- це мінус для бюджету росії і плюс для України, бо гроші завели в Україну, хоча не зрозуміло з якою метою вони мали витрачатись. Дивина , Бубка має бізнес на окупованих територіях і йому ніц, а тут, ворог України! Ну прямо, як Свинарчуки!
показати весь коментар
04.05.2026 16:11 Відповісти
ви дивно розумієте логіку подій
показати весь коментар
04.05.2026 18:04 Відповісти
Це я з насмішкою, представники Зе і його команда, у тому числі з партії регіонів займаються бізнесом в росії, і нікого це не пече!
показати весь коментар
05.05.2026 08:34 Відповісти
А чого вона в Києві проживає, а не на мАЦквє чи Мухосранську?
показати весь коментар
04.05.2026 16:23 Відповісти
Гроші не пахнуть!А ви кажете алігархи,баригі все розікрали!
показати весь коментар
04.05.2026 16:45 Відповісти
Поховати її живцем.
показати весь коментар
05.05.2026 09:16 Відповісти
 
 