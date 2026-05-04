РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11396 посетителей онлайн
Новости Фото Задержание российских пособников
3 847 9

Владельца предприятия, отремонтировавшего "дом правительства ЛНР", задержали в Киеве. ФОТОрепортаж

Женщину-владельца строительной компании из Луганской области, сотрудничавшую с властями оккупантов, задержали в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Установлено, что в 2025 году ее компания осуществила ремонтные работы в так называемом "доме правительства ЛНР", получив за это более 630 тыс. грн.

Предпринимательница отремонтировала здание правительства для рашистов в Луганской области

Читайте также: Присвоили почти 20 млн грн на жилье для переселенцев: разоблачены экс-начальник Лисичанской ГВА и его сообщники, - САП

"В 2023 году через родственников, оставшихся на временно оккупированной территории, подозреваемая, проживающая в Киеве, перерегистрировала предприятие по законодательству РФ и включила его в систему государственных закупок страны-агрессора.

В дальнейшем компания выполняла работы на объектах оккупационной администрации, в частности проводила строительно-ремонтные работы в так называемом "доме правительства ЛНР". Установлено, что в 2025 году от деятельности на временно оккупированной территории подозреваемая получила более 630 тыс. грн", — говорится в сообщении.

Предпринимательница отремонтировала здание правительства для рашистов в Луганской области

В настоящее время ей сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Смотрите также: Силы беспилотных систем нанесли удары по ПВО, РЛС и пунктам дислокации оккупантов на нескольких направлениях. ВИДЕО

Предпринимательница отремонтировала здание правительства для рашистов в Луганской области

Автор: 

Офис Генпрокурора (3071) Луганская область (6432)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
відчайдушна хвойда, какаразніца..
показать весь комментарий
04.05.2026 15:40 Ответить
Да просто так "какаяразніца", тут явно не пройде, просто так зайти на ремонт будь-яких "державних" установ, а особливо в бондустанах, не можливо, там зазавичай провірені, свої люди працюють
показать весь комментарий
04.05.2026 16:01 Ответить
скільки таких паскуд вирішили жити в Україні...не дай Бог..
показать весь комментарий
04.05.2026 15:41 Ответить
Дивно, її ціла група московітав на ТОТ шукають, щоб па сруськім традиціям, і у хвіст і в гриву їй вставити, своє вялічіє немите, а вона, аж он де ошивається!?!?? Непроста ця шалава, з такими зв'язками у запарєбрікавих!! Єфремов з калінкаровим, ну глибоко зтурбовані….
показать весь комментарий
04.05.2026 16:07 Ответить
Аж смішно, ремонт будинку в 630 тис. грн- це мінус для бюджету росії і плюс для України, бо гроші завели в Україну, хоча не зрозуміло з якою метою вони мали витрачатись. Дивина , Бубка має бізнес на окупованих територіях і йому ніц, а тут, ворог України! Ну прямо, як Свинарчуки!
показать весь комментарий
04.05.2026 16:11 Ответить
ви дивно розумієте логіку подій
показать весь комментарий
04.05.2026 18:04 Ответить
Це я з насмішкою, представники Зе і його команда, у тому числі з партії регіонів займаються бізнесом в росії, і нікого це не пече!
показать весь комментарий
05.05.2026 08:34 Ответить
А чого вона в Києві проживає, а не на мАЦквє чи Мухосранську?
показать весь комментарий
04.05.2026 16:23 Ответить
Гроші не пахнуть!А ви кажете алігархи,баригі все розікрали!
показать весь комментарий
04.05.2026 16:45 Ответить
 
 