Владельца предприятия, отремонтировавшего "дом правительства ЛНР", задержали в Киеве. ФОТОрепортаж

Женщину-владельца строительной компании из Луганской области, сотрудничавшую с властями оккупантов, задержали в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Установлено, что в 2025 году ее компания осуществила ремонтные работы в так называемом "доме правительства ЛНР", получив за это более 630 тыс. грн.

Читайте также: Присвоили почти 20 млн грн на жилье для переселенцев: разоблачены экс-начальник Лисичанской ГВА и его сообщники, - САП

"В 2023 году через родственников, оставшихся на временно оккупированной территории, подозреваемая, проживающая в Киеве, перерегистрировала предприятие по законодательству РФ и включила его в систему государственных закупок страны-агрессора.



В дальнейшем компания выполняла работы на объектах оккупационной администрации, в частности проводила строительно-ремонтные работы в так называемом "доме правительства ЛНР". Установлено, что в 2025 году от деятельности на временно оккупированной территории подозреваемая получила более 630 тыс. грн", — говорится в сообщении.

В настоящее время ей сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).



Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Смотрите также: Силы беспилотных систем нанесли удары по ПВО, РЛС и пунктам дислокации оккупантов на нескольких направлениях. ВИДЕО