Перереєстрував бізнес та продовжив співпрацю з РФ після повномасштабного вторгнення: підозрюється співвласник заводу з Луганська, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Співвласник підприємства з виробництва алкогольної продукції у Луганську перереєстрував бізнес за законодавством держави-агресора та отримував прибутки від діяльності на тимчасово окупованій території.

Про це повідомляє офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, підозрюваний, проживаючи в Києві, перереєстрував підприємство за законодавством РФ через інших співвласників заводу, які залишилися під окупацією. Надалі воно продовжило виробництво та реалізацію продукції із подальшою сплатою податків до бюджету держави-агресора, які використовуються для фінансування її збройних сил.

Отримував дохід

Крім того, підозрюваний через підконтрольних осіб передав в оренду об’єкт нерухомості, що належить українському товариству та розташований на тимчасово окупованій території, російському університету. Вартість оренди становила понад 1 млн російських рублів на рік, що приносило йому додатковий дохід.

Встановлено, що впродовж 2025 року співвласник отримав понад 2,3 млн гривень доходу від діяльності на тимчасово окупованій території.

Оголошено підозру

Йому повідомлено про підозру за фактом пособництва державі-агресору, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

