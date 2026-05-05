Перерегистрировал бизнес и продолжил сотрудничество с РФ после полномасштабного вторжения: подозревается совладелец завода из Луганска, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Совладелец предприятия по производству алкогольной продукции в Луганске перерегистрировал бизнес в соответствии с законодательством государства-агрессора и получал прибыль от деятельности на временно оккупированной территории.
Об этом сообщает офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, подозреваемый, проживая в Киеве, перерегистрировал предприятие в соответствии с законодательством РФ через других совладельцев завода, которые остались под оккупацией. В дальнейшем оно продолжило производство и реализацию продукции с последующей уплатой налогов в бюджет государства-агрессора, которые используются для финансирования его вооруженных сил.
Получал доход
Кроме того, подозреваемый через подконтрольных лиц сдал в аренду объект недвижимости, принадлежащий украинскому обществу и расположенный на временно оккупированной территории, российскому университету. Стоимость аренды составляла более 1 млн российских рублей в год, что приносило ему дополнительный доход.
Установлено, что в течение 2025 года совладелец получил более 2,3 млн гривен дохода от деятельности на временно оккупированной территории.
Объявлено подозрение
Ему сообщено о подозрении по факту пособничества государству-агрессору, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).
