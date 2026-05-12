На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів 12 людей дістали поранення, з них - одна дитина. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські окупанти завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Комишани, Берислав, Білозерка, Ромашкове, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Новодмитрівка, Томина Балка, Зорівка, Черешеньки, Розлив, Тараса Шевченка, Надіївка, Високе, Гончарне, Микільське, Мирне, Наддніпрянське, Незламне, Садове, Токарівка, Широка Балка, Посад Покровське, Зміївка, Придніпровське та місто Херсон.

Чим били росіяни

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 5 приватних будинків.Також окупанти понівечили автозаправну станцію, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Через російську агресію 12 людей дістали поранення, з них - одна дитина.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 5 людей.







Обстріл Херсона

Зранку окупанти вдарили по житлових кварталах Дніпровського району Херсона. Зафіксовано прямі влучання в одну з багатоповерхівок. Пізніше ворожий дрон влетів в адмінбудівлю в центральній частині міста.





