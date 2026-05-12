На Херсонщине в результате вражеских обстрелов 12 человек получили ранения, из них - 1 ребенок. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские оккупанты наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За минувшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Камышаны, Берислав, Белозерка, Ромашково, Днепровское, Велетенское, Кизомыс, Новодмитровка, Томина Балка, Зоревка, Черешеньки, Разлив, Тараса Шевченко, Надиевка, Высокое, Гончарное, Никольское, Мирное, Надднепрянское, Незламное, Садовое, Токаревка, Широкая Балка, Посад Покровское, Змиевка, Приднепровское и город Херсон.

Чем били россияне

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажный дом и 5 частных домов. Также оккупанты повредили автозаправочную станцию, сельхозтехнику и частные автомобили.

В результате российской агрессии 12 человек получили ранения, из них - 1 ребенок.

Вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 5 человек.







Обстрел Херсона

Утром оккупанты ударили по жилым кварталам Днепровского района Херсона. Зафиксированы прямые попадания в одну из многоэтажек. Позже вражеский дрон влетел в админздание в центральной части города.





