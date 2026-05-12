На Черкащині під час руху загорілася електричка, - ДСНС. ФОТО

У Черкаській області під час руху загорілися вагони приміського електропотяга.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують ДСНС Черкаської області та "Укрзалізниця".

Пожежа сталася 12 травня поблизу села Косарі Черкаського району.

Ще до прибуття рятувальників із потяга евакуювали 40 пасажирів. Постраждалих унаслідок події немає.

Що відомо про пожежу

За даними ДСНС, займання виникло під час руху електропотяга.

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 180 квадратних метрів та не допустили поширення вогню.

До гасіння також залучали пожежний потяг і місцеву добровільну пожежну команду.

Причину займання наразі встановлюють.

Які рейси затримуються

Через пожежу затримуються кілька рейсів "Укрзалізниці".

Поїзд №6551/6552 сполученням Черкаси – Знам’янка вирушив резервним складом зі станції Косарі із затримкою приблизно на півтори години.

Також на 1–1,5 години затримується відправлення поїзда №6506 сполученням імені Тараса Шевченка – Знам’янка зі станції Райгород.

