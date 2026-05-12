РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6704 посетителя онлайн
Новости Фото Пожар в поезде
969 2

В Черкасской области во время движения загорелась электричка, - ГСЧС. ФОТО

В Черкасской области во время движения загорелись вагоны пригородного электропоезда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают ГСЧС Черкасской области и "Укрзализныця".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Пожар произошел 12 мая вблизи села Косари Черкасского района.

Еще до прибытия спасателей из поезда эвакуировали 40 пассажиров. Пострадавших в результате происшествия нет.

Читайте: В поезде "Сумы — Киев" произошел пожар: погиб железнодорожник

Что известно о пожаре

По данным ГСЧС, возгорание возникло во время движения электропоезда.

Спасатели ликвидировали пожар на площади 180 квадратных метров и не допустили распространения огня.

К тушению также привлекали пожарный поезд и местную добровольную пожарную команду.

Причину возгорания пока устанавливают.

Читайте: Рашисты атаковали пассажирский поезд на Николаевщине: обошлось без пострадавших

В Черкасской области во время движения загорелись вагоны электропоезда
В Черкасской области во время движения загорелись вагоны электропоезда
В Черкасской области во время движения загорелись вагоны электропоезда

Какие рейсы задерживаются

Из-за пожара задерживаются несколько рейсов "Укрзализныци".

  • Поезд №6551/6552 по маршруту Черкассы – Знаменка отправился резервным составом со станции Косари с задержкой примерно на полтора часа.
  • Также на 1–1,5 часа задерживается отправление поезда №6506 по маршруту имени Тараса Шевченко – Знаменка со станции Райгород.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Харьковской области поезд столкнулся с грузовиком: рейсы задерживаются

Автор: 

поезд (1067) пожар (6011) Черкасская область (229)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якесь везло легкозаймисті а скоріше диверсія
показать весь комментарий
12.05.2026 16:38 Ответить
Російськомовне.
показать весь комментарий
12.05.2026 17:28 Ответить
 
 