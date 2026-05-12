В Черкасской области во время движения загорелась электричка, - ГСЧС. ФОТО

В Черкасской области во время движения загорелись вагоны пригородного электропоезда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают ГСЧС Черкасской области и "Укрзализныця".

Пожар произошел 12 мая вблизи села Косари Черкасского района.

Еще до прибытия спасателей из поезда эвакуировали 40 пассажиров. Пострадавших в результате происшествия нет.

Что известно о пожаре

По данным ГСЧС, возгорание возникло во время движения электропоезда.

Спасатели ликвидировали пожар на площади 180 квадратных метров и не допустили распространения огня.

К тушению также привлекали пожарный поезд и местную добровольную пожарную команду.

Причину возгорания пока устанавливают.

Какие рейсы задерживаются

Из-за пожара задерживаются несколько рейсов "Укрзализныци".

Поезд №6551/6552 по маршруту Черкассы – Знаменка отправился резервным составом со станции Косари с задержкой примерно на полтора часа.

Также на 1–1,5 часа задерживается отправление поезда №6506 по маршруту имени Тараса Шевченко – Знаменка со станции Райгород.

