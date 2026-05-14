Вимагала $5 тис. за оформлення інвалідності: до 5 років засуджено експосадовицю МСЕК, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
На Хмельниччині до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено колишню голову обласної медико-соціальної експертної комісії одного із центрів медико-соціальної експертизи Донеччини.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, після релокації з Донецької області комісія працювала у Хмельницькому та розглядала питання встановлення груп інвалідності внутрішньо переміщеним особам і жителям тимчасово окупованих територій України.
У серпні 2024 року чоловік звернувся до установи для встановлення інвалідності. Під час спілкування посадовиця зазначила, що встановлення йому ІІІ групи інвалідності коштуватиме 5 тис. доларів США.
Після цього чоловік звернувся до правоохоронців.
Затримання посадовиці
У грудні 2024 року жінку затримали під час одержання неправомірної вигоди у порядку ст. 208 КПК України.
Під час обшуків за місцем її проживання правоохоронці вилучили понад 20 тис. доларів США.
Вирок може бути оскаржений
Повідомляється, що посадовицю визнано винною в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з її вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).
Вирок суду ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.
Також нагадується, що із 1 січня 2025 року систему МСЕК в Україні замінили експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування особи.
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