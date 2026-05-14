Вимагала $5 тис. за оформлення інвалідності: до 5 років засуджено експосадовицю МСЕК, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

На Хмельниччині до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено колишню голову обласної медико-соціальної експертної комісії одного із центрів медико-соціальної експертизи Донеччини.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, після релокації з Донецької області комісія працювала у Хмельницькому та розглядала питання встановлення груп інвалідності внутрішньо переміщеним особам і жителям тимчасово окупованих територій України.

У серпні 2024 року чоловік звернувся до установи для встановлення інвалідності. Під час спілкування посадовиця зазначила, що встановлення йому ІІІ групи інвалідності коштуватиме 5 тис. доларів США.

Після цього чоловік звернувся до правоохоронців.

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Затримання посадовиці

У грудні 2024 року жінку затримали під час одержання неправомірної вигоди у порядку ст. 208 КПК України.

Під час обшуків за місцем її проживання правоохоронці вилучили понад 20 тис. доларів США.

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Вирок може бути оскаржений

Повідомляється, що посадовицю визнано винною в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з її вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Вирок суду ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Також нагадується, що із 1 січня 2025 року систему МСЕК в Україні замінили експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування особи.

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