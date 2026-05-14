119 підозр за півтора року: Кравченко заявив про "очищення адвокатури" від корупції та торгівлі впливом. ФОТОрепортаж

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час форуму Kharkiv Unbreakable 2026 розкритикував частину адвокатської спільноти за корупцію, маніпуляції у судах та зловживання процесуальними правами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у телеграмі.

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"Сьогодні взяв участь у Міжнародному форумі адвокатів "Kharkiv Unbreakable 2026". Говорив відверто. Без дипломатичних конструкцій. Я глибоко поважаю адвокатуру. Право на захист – безумовне. Без сильної адвокатури немає справедливого правосуддя. Більшість адвокатів професійно, чесно і гідно виконують свою роботу. Саме вони формують довіру до професії", - повідомив Кравченко.

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За що критикують адвокатів?

Але є й ті, для кого посвідчення стало прикриттям для корупції, шахрайства і торгівлі впливом. Ми системно бачимо:

зриви судових процесів,

фіктивні клопотання,

маніпуляції авторозподілом і

демонстративну неповагу до суду.

Підкреслив: змагальність – це фундамент правосуддя, а не спосіб технічно поховати справу і виснажити систему. Бо за кожним провадженням стоять потерпілі, їхні родини та держава, яка під час війни не може дозволити перетворити правосуддя на гру без правил.

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Прокуратура на це реагуватиме жорстко.

Прокуратура на це реагуватиме жорстко. Кожен факт зловживання процесуальними правами фіксується. Ми вже звертаємося і надалі звертатимемося до органів адвокатського самоврядування. І це вже має конкретні результати.

Кравченко навів яскравий приклад – справа про вбивство підлітка на станції київського фунікулера. Адвоката притягнуто до дисциплінарної відповідальності за перешкоджання нормальному перебігу процесу. Право на заняття адвокатською діяльністю – зупинено. Процесуальна поведінка має межі.











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Підозри адвокатам

За останні півтора року 119 адвокатам повідомлено про підозру, щодо 79 обвинувальні акти вже скеровано до суду. Йдеться про шахрайство, зловживання впливом, участь у злочинних організаціях, сприяння ухиленню від мобілізації, легалізацію майна та фальсифікацію доказів.

"Символічно, що поки тривав мій виступ на Форумі, на Харківщині затримано адвоката, який "продавав" вплив на суддю. Чоловік звернувся до нього з цивільною справою – визначення місця проживання малолітнього сина. Адвокат запевнив, що має вплив на суддю одного з районних судів і може забезпечити потрібне рішення, щоб хлопець залишився з батьком. Ціну за вирішення питання озвучив – 5 500 доларів США. Затриманий під час отримання коштів", - зазначив Кравченко.

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Також генпрокурор навів випадок, коли в Івано-Франківську було викрито адвоката, який вирішив заробити на клієнтах. До нього звернулися двоє підозрюваних у справі про незаконне переправлення осіб через кордон. Адвокат знав, що прокурор прийняв стосовно одного з них законне рішення про можливість укладення угоди про визнання винуватості з покаранням, не пов'язаним із позбавленням волі. Але клієнтам показував ситуацію інакше – переконував, що угода можлива лише після передачі прокурору 18 тисяч євро, що еквівалентно понад 900 тис. грн. Адвокат затриманий під час передачі йому коштів. Повідомлено про підозру.

"Подібних кейсів чимало. І це не боротьба з адвокатурою. Це очищення професії від тих, хто використовує її як прикриття. Бо повага до адвокатури починається не з недоторканності статусу, а з відповідальності перед клієнтом, перед суспільством, перед законом. І закон один для всіх – для прокурора, судді, адвоката. Переконаний, що результати Форуму стануть кроком до повернення адвокатурі статусу еліти. Працюємо далі", - резюмував Кравченко.

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