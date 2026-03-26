Судді ВАКС закликали Зеленського вирішити проблему з приміщеннями: будівлю вже знайшли самостійно

Судді Вищого антикорупційного суду звернулися до президента Зеленського щодо вирішення потреби у забезпеченні суду належним постійним приміщенням для здійснення правосуддя.

Про це йдеться в заяві суду, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

У ВАКС зазначили, що з початку своєї процесуальної діяльності, що триває вже понад шість років, Вищий антикорупційний суд досі не має належного приміщення. Проблема стає ще більш актуальною у зв’язку із завершенням чергового етапу добору суддів.

За підсумками спеціальних засідань ВККСУ та ГРМЕ, 22 особи підтвердили свою доброчесність і продовжили участь у конкурсі.

"Прихід нових колег до Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати ВАКС вимагає створення належних умов для їхньої роботи та здійснення правосуддя", - пояснили там.

Також у ВАКС нагадали, що забезпечення антикорупційного суду належною матеріально-технічною базою та постійними приміщеннями прямо передбачено євроінтеграційними зобов’язаннями України.

Цей етап мав завершитися ще до ІІІ кварталу 2025 року.

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Приміщення знайшли

У ВАКС заявили, що власними зусиллями ідентифікували як найбільш придатну для розміщення суду будівлю за адресою: вул. Василя Липківського, 35 (м. Київ).

"Даний об’єкт повністю відповідає базовим функціональним потребам для здійснення правосуддя. Попередні наради та комунікація з представниками органів державної влади підтвердили відсутність об’єктивних перешкод для передачі цієї будівлі Вищому антикорупційному суду. Наразі вирішення питання залежить винятково від ухвалення відповідного управлінського рішення на рівні Кабінету Міністрів України.

Зважаючи на це, судді ВАКС просять Президента України невідкладно дати доручення відповідальним особам щодо передачі зазначеної будівлі до управління суду для якнайшвидшого забезпечення установи та її Апеляційної палати належними постійними приміщеннями", - підсумували у зверненні.





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Що передувало?

Нагадаємо, 25 березня стало відомо, що новим головою Вищого антикорупційного суду обрано Ігоря Строгого.

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