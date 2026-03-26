Судьи ВАКС призвали Зеленского решить проблему с помещениями: здание уже нашли самостоятельно

Судьи Высшего антикоррупционного суда обратились к президенту Зеленскому с просьбой решить вопрос об обеспечении суда надлежащим постоянным помещением для отправления правосудия.

Об этом говорится в заявлении суда, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

В ВАКС отметили, что с начала своей процессуальной деятельности, которая длится уже более шести лет, Высший антикоррупционный суд до сих пор не имеет надлежащего помещения. Проблема становится еще более актуальной в связи с завершением очередного этапа отбора судей.

По итогам специальных заседаний ВККСУ и ГРМЕ 22 человека подтвердили свою добропорядочность и продолжили участие в конкурсе.

"Приход новых коллег в Высший антикоррупционный суд и Апелляционную палату ВАКС требует создания надлежащих условий для их работы и отправления правосудия", - сказали там.

Также в ВАКС напомнили, что обеспечение антикоррупционного суда надлежащей материально-технической базой и постоянными помещениями прямо предусмотрено евроинтеграционными обязательствами Украины.

Этот этап должен был завершиться еще до III квартала 2025 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минцифры работает над разработкой электронного суда с использованием ИИ, – Федоров

Помещение найдено

В ВАКС заявили, что собственными усилиями определили как наиболее подходящее для размещения суда здание по адресу: ул. Василия Липкивского, 35 (г. Киев).

"Данный объект полностью соответствует базовым функциональным требованиям для осуществления правосудия. Предварительные совещания и коммуникация с представителями органов государственной власти подтвердили отсутствие объективных препятствий для передачи этого здания Высшему антикоррупционному суду. В настоящее время решение вопроса зависит исключительно от принятия соответствующего управленческого решения на уровне Кабинета Министров Украины.

Учитывая это, судьи ВАКС просят Президента Украины безотлагательно дать поручение ответственным лицам о передаче указанного здания в управление суда для скорейшего обеспечения учреждения и его Апелляционной палаты надлежащими постоянными помещениями", - подытожили в обращении.





Читайте: По результатам конкурса определены 22 потенциальных судьи ВАКС, - Transparency International Ukraine. ПЕРЕЧЕНЬ

Что предшествовало?

Напомним, 25 марта стало известно, что новым председателем Высшего антикоррупционного суда избран Игорь Строгой.

Читайте: ВАКС приговорил "слугу народа" Марченко к 2 годам лишения свободы