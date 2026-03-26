Судьи ВАКС призвали Зеленского решить проблему с помещениями: здание уже нашли самостоятельно

ВАКС обратился к Зеленскому: просят предоставить помещение

Судьи Высшего антикоррупционного суда обратились к президенту Зеленскому с просьбой решить вопрос об обеспечении суда надлежащим постоянным помещением для отправления правосудия.

Об этом говорится в заявлении суда, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

В ВАКС отметили, что с начала своей процессуальной деятельности, которая длится уже более шести лет, Высший антикоррупционный суд до сих пор не имеет надлежащего помещения. Проблема становится еще более актуальной в связи с завершением очередного этапа отбора судей.

По итогам специальных заседаний ВККСУ и ГРМЕ 22 человека подтвердили свою добропорядочность и продолжили участие в конкурсе.

"Приход новых коллег в Высший антикоррупционный суд и Апелляционную палату ВАКС требует создания надлежащих условий для их работы и отправления правосудия", - сказали там.

Также в ВАКС напомнили, что обеспечение антикоррупционного суда надлежащей материально-технической базой и постоянными помещениями прямо предусмотрено евроинтеграционными обязательствами Украины.

Этот этап должен был завершиться еще до III квартала 2025 года.

Помещение найдено

В ВАКС заявили, что собственными усилиями определили как наиболее подходящее для размещения суда здание по адресу: ул. Василия Липкивского, 35 (г. Киев).

"Данный объект полностью соответствует базовым функциональным требованиям для осуществления правосудия. Предварительные совещания и коммуникация с представителями органов государственной власти подтвердили отсутствие объективных препятствий для передачи этого здания Высшему антикоррупционному суду. В настоящее время решение вопроса зависит исключительно от принятия соответствующего управленческого решения на уровне Кабинета Министров Украины.

Учитывая это, судьи ВАКС просят Президента Украины безотлагательно дать поручение ответственным лицам о передаче указанного здания в управление суда для скорейшего обеспечения учреждения и его Апелляционной палаты надлежащими постоянными помещениями", - подытожили в обращении.

Что предшествовало?

  • Напомним, 25 марта стало известно, что новым председателем Высшего антикоррупционного суда избран Игорь Строгой.

Зеленский Владимир (23752) судопроизводство (98) Антикоррупционный суд (1367)
А коли вже ВАКС вирішить питання по справі "Краяну"? Майже десять років мусолять цю справу.
За які заслуги вам нове приміщення?
26.03.2026 16:23 Ответить
Нескромно
Вон Высший Суд Украины собрал заседание по делу Порошенко
В маленькой комнате - и ничего
Послы иностранные сидели на подоконниках
Зато как на это было приятно ВОВИКУ нашему смотреть
Такой подарок сделали ВОВИКУ судьи
Вот кого надо судить в первую очередь - СУДЕЙ!!!!!!!
Превратили страну в похабный бордель
Сами давно уже и крестики поснимали и трусы - стали *******
И народ хотят сделать таким же.....
26.03.2026 16:29 Ответить
Скромность украшаєт дєвушку, джигіту (судьям) скромность ні к чему!
У нас так точно.
26.03.2026 16:44 Ответить
Йому "не на часі"...
26.03.2026 16:33 Ответить
У нього "часи" зламані - все показують, що з 2019 року п'ять років не минули!
26.03.2026 16:46 Ответить
Оце питання - чому приміщення судів такі обшарпані та занедбані,а будинки суддів такі виглянцувані та доглянуті?Чому така різниця між будинками де суддя працює і де живе?
26.03.2026 16:40 Ответить
Новині два роки, але запевняю вас, за цей час у системі нічого не змінилося...
Суд в Одесі замовив ремонт своєї будівлі за 100 мільйонів Джерело: https://censor.net/n3474746
26.03.2026 16:46 Ответить
А СІЗО не підійде?
26.03.2026 16:53 Ответить
 
 