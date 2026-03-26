Судьи ВАКС призвали Зеленского решить проблему с помещениями: здание уже нашли самостоятельно
Судьи Высшего антикоррупционного суда обратились к президенту Зеленскому с просьбой решить вопрос об обеспечении суда надлежащим постоянным помещением для отправления правосудия.
Об этом говорится в заявлении суда, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В ВАКС отметили, что с начала своей процессуальной деятельности, которая длится уже более шести лет, Высший антикоррупционный суд до сих пор не имеет надлежащего помещения. Проблема становится еще более актуальной в связи с завершением очередного этапа отбора судей.
По итогам специальных заседаний ВККСУ и ГРМЕ 22 человека подтвердили свою добропорядочность и продолжили участие в конкурсе.
"Приход новых коллег в Высший антикоррупционный суд и Апелляционную палату ВАКС требует создания надлежащих условий для их работы и отправления правосудия", - сказали там.
Также в ВАКС напомнили, что обеспечение антикоррупционного суда надлежащей материально-технической базой и постоянными помещениями прямо предусмотрено евроинтеграционными обязательствами Украины.
Этот этап должен был завершиться еще до III квартала 2025 года.
Помещение найдено
В ВАКС заявили, что собственными усилиями определили как наиболее подходящее для размещения суда здание по адресу: ул. Василия Липкивского, 35 (г. Киев).
"Данный объект полностью соответствует базовым функциональным требованиям для осуществления правосудия. Предварительные совещания и коммуникация с представителями органов государственной власти подтвердили отсутствие объективных препятствий для передачи этого здания Высшему антикоррупционному суду. В настоящее время решение вопроса зависит исключительно от принятия соответствующего управленческого решения на уровне Кабинета Министров Украины.
Учитывая это, судьи ВАКС просят Президента Украины безотлагательно дать поручение ответственным лицам о передаче указанного здания в управление суда для скорейшего обеспечения учреждения и его Апелляционной палаты надлежащими постоянными помещениями", - подытожили в обращении.
Что предшествовало?
- Напомним, 25 марта стало известно, что новым председателем Высшего антикоррупционного суда избран Игорь Строгой.
За які заслуги вам нове приміщення?
Вон Высший Суд Украины собрал заседание по делу Порошенко
В маленькой комнате - и ничего
Послы иностранные сидели на подоконниках
