Дві людини загинули й одну поранено через російський авіаудар по Дружківці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Російські війська завдали авіаудару по Дружківці в Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранений.
Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, напередодні окупанти атакували приватний житловий сектор міста.
Унаслідок удару пошкоджені 13 будинків. Виникла пожежа.
Рятувальники ліквідували загоряння будинку й автомобіля.
Жертви атаки
"2 людей загинули, ще одна поранена через російський авіаудар по Дружківці", - йдеться в повідомленні.
Також рятувальники надали допомогу постраждалому чоловікові 1964 р.н. та ліквідували загоряння будинку й автомобіля.
Наслідки авіаудару
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