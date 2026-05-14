УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11711 відвідувач онлайн
Новини Фото Обстріли Донеччини
935 0

Дві людини загинули й одну поранено через російський авіаудар по Дружківці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські війська завдали авіаудару по Дружківці в Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранений.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, напередодні окупанти атакували приватний житловий сектор міста.

Унаслідок удару пошкоджені 13 будинків. Виникла пожежа.

Рятувальники ліквідували загоряння будинку й автомобіля.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: під ударами 2 райони, загинуло 2 людей, ще 2 - поранено. ФОТОрепортаж

Жертви атаки

"2 людей загинули, ще одна поранена через російський авіаудар по Дружківці", - йдеться в повідомленні.

Також рятувальники надали допомогу постраждалому чоловікові 1964 р.н. та ліквідували загоряння будинку й автомобіля.

Читайте: У зоні бойових дій на Донеччині залишаються 18 тисяч людей, серед них 6 дітей, - ОВА

Наслідки авіаудару

Авіаудар РФ по Дружківці
Авіаудар РФ по Дружківці
Авіаудар РФ по Дружківці

Автор: 

обстріл (36233) Донецька область (11681) Краматорський район (1438) Дружківка (201)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 