Дві людини загинули й одну поранено через російський авіаудар по Дружківці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські війська завдали авіаудару по Дружківці в Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранений.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, напередодні окупанти атакували приватний житловий сектор міста.

Унаслідок удару пошкоджені 13 будинків. Виникла пожежа.

Рятувальники ліквідували загоряння будинку й автомобіля.

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Жертви атаки

"2 людей загинули, ще одна поранена через російський авіаудар по Дружківці", - йдеться в повідомленні.

Також рятувальники надали допомогу постраждалому чоловікові 1964 р.н. та ліквідували загоряння будинку й автомобіля.

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Наслідки авіаудару





