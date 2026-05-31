На Миколаївщині позашляховик із п’ятьма дітьми у салоні впав з моста у річку. ФОТОрепортаж

На Миколаївщині позашляховик злетів з моста у річку, унаслідок чого постраждали шестеро людей, серед них п’ятеро дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Поліції Миколаївської області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Аварія з дітьми на мосту

Дорожньо-транспортна пригода сталася 31 травня приблизно о 12:50 у селі Воронівка Вознесенського району.

За попередніми даними, 19-річний водій автомобіля Mitsubishi Pajero Sport не впорався з керуванням. Після цього транспортний засіб виїхав за межі проїжджої частини мосту та впав у річку.

Унаслідок падіння постраждали майже всі пасажири, які перебували в салоні автомобіля.

"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажири які перебували у салоні авто п’ятеро дітей 9 11 12 та 15 років 40 річний чоловік та ймовірний керманич із тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості були доставлені до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд відправив заступника мера Харкова під нічний домашній арешт після смертельної ДТП

Слідство та відповідальність

На місці події працюють слідчі, які встановлюють усі обставини та причини аварії. Поліція вже відкрила кримінальне провадження.

Подію попередньо кваліфікували за частиною першою статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі. У ході розслідування можлива додаткова кваліфікація.

Правоохоронці закликають свідків аварії звернутися за телефонами 068-733-12-82 або 102.

Раніше ми повідомляли, що у Переяславі Київської області зіткнулися два автомобілі під керуванням неповнолітніх, один із хлопців загинув.

Читайте: В Україні на третину поменшало ДТП через поганий стан доріг: де найбільше аварій?