На Миколаївщині позашляховик із п’ятьма дітьми у салоні впав з моста у річку. ФОТОрепортаж

На Миколаївщині позашляховик злетів з моста у річку, унаслідок чого постраждали шестеро людей, серед них п’ятеро дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Поліції Миколаївської області.

Аварія з дітьми на мосту

Дорожньо-транспортна пригода сталася 31 травня приблизно о 12:50 у селі Воронівка Вознесенського району.

За попередніми даними, 19-річний водій автомобіля Mitsubishi Pajero Sport не впорався з керуванням. Після цього транспортний засіб виїхав за межі проїжджої частини мосту та впав у річку.

Унаслідок падіння постраждали майже всі пасажири, які перебували в салоні автомобіля.

"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажири які перебували у салоні авто п’ятеро дітей 9 11 12 та 15 років 40 річний чоловік та ймовірний керманич із тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості були доставлені до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

ДТП на Миколаївщині

Слідство та відповідальність

На місці події працюють слідчі, які встановлюють усі обставини та причини аварії. Поліція вже відкрила кримінальне провадження.

Подію попередньо кваліфікували за частиною першою статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі. У ході розслідування можлива додаткова кваліфікація.

Правоохоронці закликають свідків аварії звернутися за телефонами 068-733-12-82 або 102.

діти (5564) ДТП (4505) Миколаївська область (2450) Вознесенський район (7) Воронівка (1)
дивлюсь на фото мосту ... і думаю над фразою мусорів - "не впорався з керуванням"

добре хоч живі
31.05.2026 19:27 Відповісти
Міст підірвали частково при наступі на Вознесенськ у 22р, щоб танки не пройшли
31.05.2026 19:32 Відповісти
Обїзджав провалля в мосту справа, на швидкості,там де стоять поліцаї, булькнув у річку. Паджеро-спорт машина рамна і важка, Досвіду малувато у водія ,навіть якщо тверезий.
Коментувати
П'яненький був водій
"Надо меньше пить!!!" (С)
Дурість та безвідповідальність, завжди завершуються трагічно!!!
"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажири які перебували у салоні авто п'ятеро дітей 9 11 12 та 15 років 40 річний ..." - дитина теж 40-ка річний?
Zельоний міст..як там Велике Крадівництво ?

Міст підірвали частково при наступі на Вознесенськ у 22р, щоб танки не пройшли
Viktor, не чіпай туповатних довбнів.
Обїзджав провалля в мосту справа, на швидкості,там де стоять поліцаї, булькнув у річку. Паджеро-спорт машина рамна і важка, Досвіду малувато у водія ,навіть якщо тверезий.
А встановити якісь попереджувальні знаки розуму не хватило? Бо місцеві і так знають про воронку посередині мосту? А як відкрити кримінальне впровадження - то завжди готові, бо ж одразу зрозуміло, що вони потрібніші в тилу.
А то - МІСТ? Згадується епізод, з класики російської літератури. Не пам'ятаю автора. Суть: чиновник, на бричці, проїжджав по мосту. При переїзді колесо брички провалилося крізь гнилий настил, і бричка застрягла. Нижче по течії селянин переїжджає річку вбрід, і кричить візниці брички: "Ну, куды ж, тя, панесло? Рази не видишь? МОСТ!"
Тут треба відкривати кримінальне впровадження проти тих, хто повинен слідкувати за мостом, тут любий може впасти.
Невже не могди тимчасово стальним листом цю дирку закрити, як в Європі?
Там боковой отражатель на соплях держался. Сейчас ленточку повесили.
Наверное, кинут копейку.
Ну и респект водителю от местных за будущий ремонт, а то стоял бы до второго пришествия.
