Суд відправив заступника мера Харкова під нічний домашній арешт після смертельної ДТП

Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід заступнику міського голови Івану Кузнєцову після смертельної дорожньо-транспортної пригоди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі речниці Харківської обласної прокуратури Валерії Чиріної для Укрінформу.

Суд визначив запобіжний захід

Суд задовольнив клопотання прокурора та призначив Івану Кузнєцову нічний домашній арешт. Обмеження діятиме до 26 липня.

Посадовцю повідомили про підозру за частиною другою статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини.

Обставини аварії та версія слідства

Слідство вважає, що водій порушив вимоги правил дорожнього руху. Зокрема, перед зміною напрямку руху він не переконався у безпечності маневру та не надав перевагу транспорту, який рухався назустріч.

За попередніми даними, під час повороту ліворуч водій не пропустив мотоцикл, що рухався прямо. У результаті сталося зіткнення.

"Попередньо встановлено, що водій автомобіля - заступник Харківського міського голови, - здійснюючи поворот ліворуч на пров. Кравцова, не переконався у безпечності маневру та не надав перевагу в русі мотоциклу, який рухався зустрічною смугою прямо. У результаті сталося зіткнення", - зазначили у прокуратурі.

Реакція Кузнєцова і міської влади

Сам Іван Кузнєцов повідомив, що на час розслідування склав із себе посадові повноваження. Він зазначив, що не бачив мотоцикл до моменту зіткнення та припустив, що водій двоколісного транспорту також міг його не помітити.

"На жаль, я став учасником дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув мотоцикліст. Це велика трагедія, і я щиро співчуваю рідним та близьким. Я розпочав рух після того, як інші автомобілі зупинилися та надали мені можливість проїхати. Мотоцикл рухався на великій швидкості, і через транспортні засоби ні його, ні, можливо, йому мене, фактично, не було видно до моменту зіткнення", - написав він.

Міський голова підтвердив, що його заступник подав заяву про відсторонення. У міській раді мають визначити, хто тимчасово виконуватиме обов’язки.

Аварія сталася 28 травня близько 15:35 у Харкові на перехресті вулиці Клочківської та провулка Кравцова. У зіткненні автомобіля Ford F150 та мотоцикла Kawasaki Ninja ZX-6R загинув 43-річний мотоцикліст. Він помер у кареті швидкої допомоги.

Іван Кузнєцов обіймає посаду заступника міського голови з 16 жовтня 2025 року. Раніше він працював виконувачем обов’язків на цій посаді.

Також у грудні 2022 року він був учасником конфлікту з патрульною поліцією під час зупинки автомобіля, водій якого перебував у стані сп’яніння. Тоді було відкрито кримінальне провадження за фактом погроз або насильства щодо правоохоронця.

