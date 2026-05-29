Суд отправил заместителя мэра Харькова под ночной домашний арест после смертельного ДТП
Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в отношении заместителя городского головы Ивана Кузнецова после смертельного ДТП.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Валерии Чириной для Укринформа.
Суд определил меру пресечения
Суд удовлетворил ходатайство прокурора и назначил Ивану Кузнецову ночной домашний арест. Ограничение будет действовать до 26 июля.
Чиновнику сообщили о подозрении по части второй статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека.
Обстоятельства аварии и версия следствия
Следствие считает, что водитель нарушил требования правил дорожного движения. В частности, перед сменой направления движения он не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу транспорту, движущемуся навстречу.
По предварительным данным, во время поворота налево водитель не пропустил мотоцикл, двигавшийся прямо. Как следствие, произошло столкновение.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля — заместитель Харьковского городского головы — совершая поворот налево на пер. Кравцова, не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу мотоциклу, который двигался по встречной полосе прямо. В результате произошло столкновение", — отметили в прокуратуре.
Реакция Кузнецова и городских властей
Сам Иван Кузнецов сообщил, что на время расследования сложил с себя должностные полномочия. Он отметил, что не видел мотоцикл до момента столкновения и предположил, что водитель двухколесного транспорта также мог его не заметить.
"К сожалению, я стал участником дорожно-транспортного происшествия, вследствие которого погиб мотоциклист. Это большая трагедия, и я искренне сочувствую родным и близким. Я начал движение после того, как другие автомобили остановились и дали мне возможность проехать. Мотоцикл двигался на большой скорости, и из-за транспортных средств ни его, ни, возможно, меня ему, фактически, не было видно до момента столкновения", — написал он.
Мэр подтвердил, что его заместитель подал заявление об отстранении. В городском совете должны определить, кто будет временно исполнять обязанности.
Авария произошла 28 мая около 15:35 в Харькове на перекрестке улицы Клочковской и переулка Кравцова. В столкновении автомобиля Ford F150 и мотоцикла Kawasaki Ninja ZX-6R погиб 43-летний мотоциклист. Он скончался в карете скорой помощи.
- Иван Кузнецов занимает должность заместителя городского головы с 16 октября 2025 года. Ранее он работал исполняющим обязанности на этой должности.
- Также в декабре 2022 года он был участником конфликта с патрульной полицией во время остановки автомобиля, водитель которого находился в состоянии опьянения. Тогда было открыто уголовное производство по факту угроз или насилия в отношении правоохранителя.
Суддівські з адвокатами зговорившись, так йому МУСОЛЯТЬ час…
А оце більш за все схоже на правду. Тільки сьогодні мене "підрізав" саме такий довбойоб - я з'ъзжаю з кола, подивився, що справа нікого нема (хоча й по правилам маю перевагу), а тут з попереднього з'їзду - там понатикали кіосків та ще й дерева, і нічого за ними не видно - вилітає ауді на 100, не менш, і лізе проскочити переді мною..